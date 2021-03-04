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足球／國小世界盃新北區3隊出線 教練驚呼越來越難踢

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
109學年度國小足球世界盃新北市分區預賽男子組3支晉級球隊出爐。圖／迷你足球協會提供
109學年度國小足球世界盃新北市分區預賽男子組3支晉級球隊出爐。圖／迷你足球協會提供

109學年度國小足球世界盃今天在中和區自強國小展開新北市分區預賽，共有男子組21隊及女子組14隊報名參賽，將有男子組及女子組各3支隊伍出線晉級複賽，而今天男子組3支晉級球隊也正式出爐。

去年第5名的新北市蘆洲國小今天在晉級賽中以2：3爆冷遭淘汰，教練洪偉騰表示，雖然輸球但在他心中其實是贏球的，因為這批球員都是五年級，能夠在對方人高馬大的六年級球員陣容以一球飲恨已經實屬不易，更何況球員在攻防上已盡力完成教練要求的戰術，只是輸在處理球的經驗及細節部分仍須加強，尤其是9號的呂東漢在前二場踢得很悶、表現不盡理想，但卻踢進追平的自由球，雖然只有四年級但卻是這場比賽能緊咬對手比數的關鍵球員。

上屆踢進16強的新北市新市國小，在7號黃偉侖穩定的表現下帶領球隊晉級，教練張志全表示，只要黃偉侖的「表現正常」，球隊獲勝的機率就很高，去年在他的突破速度下讓球隊拿到全國二大少年足球賽事前4名，更讓他訝異的是這屆的參賽球隊實力明顯提升，尤其是中部幾所學校競爭力比去年增加，複賽也不會太好踢。

地主自強國小在全校師生加油下，以3：2擊敗大豐國小驚險勝出，自強國小教練黃義翔賽後表示，由於對手大豐國小是五人制傳統強隊，在觀念及走位上是踢八人制的他們所缺乏的，上半場抓不住對手的節奏及換位攻防導致賽況膠著，因此利用中場休息時特別叮嚀做好盯人防守後在下半場收到效果。尤其是陣中具代表性的10號球員何宇祐靠著優異的突破能力，頻頻撕裂對方的防守，才在最後平手的關鍵時刻破網勝出。

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