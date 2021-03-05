諾斯用兵如神 暴龍再起還差一塊重要拼圖

17勝18敗勝率逼近五成，過去兩年非常神奇的暴龍慢慢爬回到東區第八，一掃今年開季前五周低迷。許多球迷都在為暴龍找病因，各路媒體也在數據分析和天賦解讀中尋找暴龍衰微答案。

從東區形勢和暴龍打法、數據、天賦、陣容深入去看，暴龍本季戰力始終拉不上來，經常缺一口氣，跟兩名主力長人小加索、伊巴卡去年夏天離隊有絕對關係，暴龍教練諾斯再英明，用兵再神，也很難在平凡板凳中一再挖到珍珠，創造各種不可能。

長人、護框、防守效率，這是暴龍今年最缺的那口氣，另外就是暴龍沒有一個真正球星，後衛范弗利特三分再準再好，但他不是二線球星，前鋒席亞康也從來不是球星，他的能力和帶隊仍沒辦法帶領暴龍突破板凳貧乏問題。

暴龍在雷納德離開之後還是強隊，但去年小加索(左)與伊巴卡(右)也告別北境，本季球隊戰績就開始大幅衰退。 歐新社資料照片

從2016-18年暴龍，跟2019-2020暴龍，以及2021年暴龍，三個階段不同陣容的比較，可以找出今年暴龍潛在病因。

2018-19賽季暴龍莫明崛起+奪冠，真的就是「意外」。暴龍從馬刺換來後衛格林和前鋒雷納，意外讓2018年就打出例行賽59勝東區第一戰績暴龍脫胎換骨，但暴龍真正質變的關鍵人物並不是雷納德，而是教練諾斯。

名不見經傳，從NBA發展聯盟崛起諾斯第一年執教暴龍，就帶領暴龍打出聯盟防守效率前五，進攻效率前八，同時展現充分挖掘板凳和角色球員潛能執教能力，包括席亞康、范弗利特、鮑威爾、阿努諾比等四名關鍵角色，協助雷納德、格林和羅瑞、伊巴卡，為暴龍打造爭冠實力。

暴龍前教練凱西為暴龍打下多年基石，但他缺一點運氣。諾斯執教運勢更好，但諾斯的防守、用人、挖掘板凳功力，確實也比凱西更高竿許多。

諾斯在2019年首次執掌NBA球隊兵符，就帶領暴龍奪冠，雖然說是運氣很好，但他的帶兵功力確實很有一套。 美聯社

2019-2020兩個賽季，暴龍的防守效率都在聯盟前10，進攻效率沒有跌出前八，這是諾斯執教暴龍最成功指標。今年暴龍防守效率掉到第14，只剩下聯盟中段班水平，進攻效率也跌出前10，掉到第12名。2020年夏天失去小加索和伊巴卡是關鍵，內線失去高度、經驗和一對一能力，最後一道護框、籃板、對位都出現問題。

除了防守效率掉到聯盟中流，暴龍籃板球是聯盟倒數第一。沒錯，暴龍籃板球是30隊最後一名。暴龍目前這套陣容沒有能人補上這個缺口，諾斯用兵再神，也無力從平凡板凳中找到足以取代小加索經驗、高度，伊巴卡協防、籃板和一對一防守長人。

後衛鮑威爾今年場均18.2分，三分球命中率4成4，主控范弗利特今年場均20.1分，三分球命中率3成8，前鋒布徹從板凳出發，今年場均13.1分、6.5籃板，投籃命中率5成2，三分球命中率4成4，三人都打出生涯最顛峰。

強將手下無弱兵！在諾斯的積極培養之下，兩位大前鋒鮑威爾(右)與布徹(中)都有長足進步，而且正向頂尖的得分好手之路邁進。 美聯社

儘管諾斯用兵如神叫人服氣，擅長挖掘球員潛能，但暴龍戰力跟上季對比，跟東區76人、籃網、公鹿、塞爾蒂克、熱火比較，還是差了至少一檔。

諾斯還需要一塊重要「拼圖」，暴龍仍需要一個有高度的禁區守護者，不一定要像前暴龍中鋒瓦藍邱納斯，也不一定是兩年前伊巴卡，暴龍必須在自由市場找到這塊拼圖，暴龍才能在東區繼續攪局，甚至打亂東區前四排名。暴龍需要靠防守帶動進攻，帶來更好手氣，暴龍更需要提升籃板球，打出更多攻防轉換和快攻，這是暴龍重新成為東區前五最重要元素。

三月中是暴龍重新在東區引起關注，創造風暴關鍵點，球員交易截止日和自由市場還沒有關閉，暴龍仍是東區不容忽視的勢力。我相信暴龍還有機會翻身，諾斯也會在東區創造更多不可思議驚奇。現代NBA一名出色教練，重要性和分量不會輸給一名二線球星，這是諾斯應得的肯定和評價。