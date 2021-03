NBA／歐尼爾挑戰職業摔角 結果送上救護車悲劇收場

退役NBA球員歐尼爾(Shaquille O'Neal)參加職業摔角賽不是新聞,但遭到對手打到昏迷坐上救護車,應該是第一次吧!

歐尼爾受邀參加美國TNT電視台AWE職業摔角比賽(All Elite Wrestling),進行一男一女兩人一組的雙人對抗賽,大歐雖一開始架勢十足,把對手舉起摔下,但隨後站在場邊時,遭到對手躍起擊倒,大歐跌倒場下的桌上,桌子整個爆開,主持人驚呼,「桌子噴的到處都是!」

大歐呈現昏迷狀態,被送上救護車,但由於大歐腿太長,救護車關不上門,突然大歐清醒了一下屈膝,這才把門關上,所以大歐是真昏還是假昏,就由各位看官去判斷,總之就是娱樂大家的一場比賽。

Cracking up at Shaq having to bend his knees so they could close the ambulance door pic.twitter.com/T7blaZWLVY