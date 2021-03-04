NBA／歐尼爾挑戰職業摔角 結果送上救護車悲劇收場
退役NBA球員歐尼爾（Shaquille O'Neal）參加職業摔角賽不是新聞，但遭到對手打到昏迷坐上救護車，應該是第一次吧！
歐尼爾受邀參加美國TNT電視台AWE職業摔角比賽(All Elite Wrestling)，進行一男一女兩人一組的雙人對抗賽，大歐雖一開始架勢十足，把對手舉起摔下，但隨後站在場邊時，遭到對手躍起擊倒，大歐跌倒場下的桌上，桌子整個爆開，主持人驚呼，「桌子噴的到處都是！」
大歐呈現昏迷狀態，被送上救護車，但由於大歐腿太長，救護車關不上門，突然大歐清醒了一下屈膝，這才把門關上，所以大歐是真昏還是假昏，就由各位看官去判斷，總之就是娱樂大家的一場比賽。
Cracking up at Shaq having to bend his knees so they could close the ambulance door pic.twitter.com/T7blaZWLVY— CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) March 4, 2021
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