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NBA／歐尼爾挑戰職業摔角 結果送上救護車悲劇收場

聯合新聞網 / 綜合報導
歐尼爾參加職業摔角，遭對手空中爆桌而送上救護車。 擷圖自推特
歐尼爾參加職業摔角，遭對手空中爆桌而送上救護車。 擷圖自推特

退役NBA球員歐尼爾（Shaquille O'Neal）參加職業摔角賽不是新聞，但遭到對手打到昏迷坐上救護車，應該是第一次吧！

歐尼爾受邀參加美國TNT電視台AWE職業摔角比賽(All Elite Wrestling)，進行一男一女兩人一組的雙人對抗賽，大歐雖一開始架勢十足，把對手舉起摔下，但隨後站在場邊時，遭到對手躍起擊倒，大歐跌倒場下的桌上，桌子整個爆開，主持人驚呼，「桌子噴的到處都是！」

大歐呈現昏迷狀態，被送上救護車，但由於大歐腿太長，救護車關不上門，突然大歐清醒了一下屈膝，這才把門關上，所以大歐是真昏還是假昏，就由各位看官去判斷，總之就是娱樂大家的一場比賽。

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