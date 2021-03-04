NBA／喊「進算加罰」錯了嗎？ 湖人哈瑞爾悲情吃T

NBA賽場競爭激烈，有時必須靠著一點小聰明才能獲得裁判青睞，有不少球員習慣在出手的同時高喊「And one（進算加罰）」來吸引裁判注意力，然而在今天湖人對陣國王的賽事中，哈瑞爾（Montrezl Harrell）在一次切入上籃一如往常高喊「And one」，非但沒有獲得哨音，還倒楣吃了個技術犯規。

NBA refs back at it again with Lakers games.

Montrezl Harrell yelled "and one" after a shot and Trezz got a technical foul -_- pic.twitter.com/AE7aH9m9E1 — LakeShow Highlights (@LA_HighLights24) March 4, 2021

在戴維斯（Anthony Davis）尚未歸隊，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也不在場上，剩下的湖人小將在客場迎戰國王，第二節剩餘約11分鐘時，湖人大前鋒哈瑞爾先是在低位運球，接著一個轉身勾射命中，出手的同時也大喊「And one」，沒想到沒得到裁判青睞就算了，還硬生生被吹了技術犯規，白白送給對方一個罰球，他事後也雙手一攤，滿臉不解地看向裁判。

近期NBA裁判的吹判尺度爭議不斷，先是昨（3日）天布克（Devin Booker）一個傳地球反彈給裁判被湊滿2個技術犯規出場，今天爵士米契爾（Donovan Mitchell）也被裁判的技術犯規驅逐出場，他在賽後訪談時表達不滿表示：「比賽失控了，聯盟需要做點什麼。」預計後續又會被聯盟以罰款封口。