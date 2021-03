NBA／喊「進算加罰」錯了嗎？ 湖人哈瑞爾悲情吃T

NBA賽場競爭激烈,有時必須靠著一點小聰明才能獲得裁判青睞,有不少球員習慣在出手的同時高喊「And one(進算加罰)」來吸引裁判注意力,然而在今天湖人對陣國王的賽事中,哈瑞爾(Montrezl Harrell)在一次切入上籃一如往常高喊「And one」,非但沒有獲得哨音,還倒楣吃了個技術犯規。

NBA refs back at it again with Lakers games.

Montrezl Harrell yelled "and one" after a shot and Trezz got a technical foul -_- pic.twitter.com/AE7aH9m9E1