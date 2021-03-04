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NBA／18個月內失去6名親友 里拉德坦言內心受創

聯合新聞網 / 綜合報導
18個月內就失去6位親友，里拉德坦言：「我想過（不上場），因為我的心理狀態......我不想說自己毫不在乎，正因為我在乎」、「但情緒上，我只能說，就隨它去。」 美聯社
18個月內就失去6位親友，里拉德坦言：「我想過（不上場），因為我的心理狀態......我不想說自己毫不在乎，正因為我在乎」、「但情緒上，我只能說，就隨它去。」 美聯社

拓荒者隊球星里拉德（Damian Lillard）本季多次上演「Dame Time」，在關鍵時刻扛起球隊得分重任，今天又在與勇士的戰役中命中逆轉三分球，然而其實從去年開始，他已經在過去18個月內失去6名親友，據《The Athletic》報導指出，去年5月他的堂哥在家裡過世，而里拉德正是第一位發現屍體的人。

里拉德在《The Athletic》記者奎克（Jason Quick）的採訪中提到，「對於我的家庭來說，過去一年半相當煎熬，但人們卻對此一無所知，我認為很多球迷忘了這一點，明星球員其實也是人。」

里拉德的堂兄強森（Brandon Johnson）是他的私人廚師，去年5月在家中過世，而他也是第一位發現的人，里拉德坦言，「我就傻站在旁邊好幾分鐘，人們可能無法想像那是什麼樣的創傷，一個跟你那麼親近的人就倒在那裡，至今我仍會感到心痛，你懂嗎？我還處在那個情緒裡，這對我來說是非常艱難的戰鬥。」

除了堂兄強森，里拉德的阿姨也在去年因癌症過世，一位親密的友人因為武漢肺炎離世，今年1月，里拉德與家人才剛沉浸在迎接雙胞胎誕生的幸福中沒幾天，就有一個堂兄在奧克蘭被殺害，上週他又收到消息，又有兩位親友遭到槍殺，其一還是他很親近的表親，另一位則是這位表親的好友，和里拉德交情也相當好。

18個月內就失去6位親友，里拉德坦言：「我想過（不上場），因為我的心理狀態......我不想說自己毫不在乎，正因為我在乎」、「但情緒上，我只能說，就隨它去。」

「我必須將這些情緒放在一邊，認真比賽，球隊需要我在這裡支持隊友，並做好我的工作，」里拉德說道，「因為我要有工作才能照顧著我的家人，這對我的家人來說很重要，了解這一點對我來說很有幫助。」

里拉德最後說道：「很多人不知道這些事，因為我不尋求同情，我不找藉口。在社群媒體上，人們有很多話想說。『你做不到』、『你的球隊永遠不會贏得冠軍』，每個人想對我說這些負面的話。而我每天進球館練習、出席每一場比賽，我不會找藉口，只是用正確的方式做事，我上場拚搏。如果表現得差，我不會迴避，我會說：『這是我的錯，我還不夠好。』表現得好時，我不會說這都是自己的功勞。這不僅是我想做對的事，而這正是我處理事情的態度。」

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