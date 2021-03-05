林書豪為亞裔站出來對抗種族歧視 台灣人不該置身事外

隨著疫苗問世，世界各國開始接種新冠疫苗，為過去身處寒冬全球體育界，似乎帶來了一絲曙光。有了疫苗，人們生活逐漸走向正常化; 有了疫苗，全球經濟開始逐漸復甦。但是，人與人之間隔閡與誤解，是否因為這次疫情再次陷入更深裂痕？華裔籃球好手林書豪再次用自身經驗，訴說身處海外亞洲人求生不易之艱辛。

在經過一季大陸CBA洗禮過的林書豪，2021年再次選擇挑戰NBA，雖然沒能如願以償，但是仍舊是願意在次級聯盟等待機會。不過，林書豪日前於社交媒體上所發表貼文，則是再次凸顯出新冠疫情為身處北美的亞裔民眾所帶來的影響，早已跨越出科學與病毒範疇，而是面臨到言語霸凌與種族歧視威脅。

林書豪指出雖然自己已經是具有NBA經驗且頗有知名度的籃球選手，可是在場上仍然會受到對手用新冠疫情相關種族歧視字眼來做言語霸凌。對此，林書豪感到憤怒與不解，畢竟新冠病毒並非華人或是亞裔專屬，況且散播此類言論只會更加撕裂族群與增加社會間問題，對於停止疫情根本就是於事無補。而且這已經是踩出了場上噴垃圾話界線。

林書豪處在不同種族競爭的籃球環境。 擷圖自林書豪IG

林書豪又說，亞裔族群一直以來在北美洲都是處於弱勢，主要是因為民族性關係。「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空」，這句話相信對於台灣民眾來說並不陌生，也恰好反應出大多數華人，甚至亞裔旅居海外時生存法則。可是這句箴言，來到2021年新冠疫情的當下，是否繼續適用，仍舊見仁見智。

但是不可否認，根據媒體統計，自去年爆發新冠疫情以來，美國亞裔民眾受到暴力威脅事件是有逐漸升高趨勢。筆者有親戚在美國，他們在此疫情期間就算在路上開車也不時遇到路人對他們嗆聲與挑釁，相信這絕非個案，身處海外華人多少都會遇到類似情況，只是如何面對此類事件應人而異。

身處台灣的民眾也許很難體會，旅居海外華人所受到的困境，尤其是在種族歧視方面，台灣民眾應該是很難想像。由於台灣民眾生性喜愛接納不同族裔的人士，所以在台灣，金髮碧眼的外籍人士受到歧視基本上是前所未聞，反倒是台灣民眾對這些外來客特別禮遇。

所以，台灣民眾無法對於林書豪的言論感同深受是情有可原。但這不代表台灣就可以隔岸觀火，因為這畢竟是全球華人甚至亞洲人一同所面臨的威脅，只要一天人們還在為新冠疫情所影響，導致生活無法回到正軌，林書豪事件將會持續在各地發生。

林書豪與台灣關係匪淺，林書豪受到歧視待遇，台灣不能置身事外。 報系資料照

林書豪事件發展至今，NBA金州勇士總教練柯爾(Steve Kerr)對於近期屢見針對亞裔所產生的種族仇恨事件發表談話，也十分支持林書豪的行動。同時，MLB也在官方社交媒體上發表了對於停止仇視亞裔民眾的貼文。由此可見，林書豪的行動是有效得到主流社會響應的。只是，早已受到政客操弄與撕裂的美國社會，能夠就此放過亞裔民眾嗎？也許，要等到疫苗能夠如願接種完畢的那一天吧！