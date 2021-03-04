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NBA／今日戰績表 詹皇缺陣湖人不敵西區後段班國王
NBA今日戰績表
活塞 129：105 暴龍
溜馬 114：111 騎士
爵士 123：13176人
老鷹 115：112 魔術
黃蜂 135：102 灰狼
公牛 128：124 鵜鶘
雷霆 78：87 獨行俠
勇士 106：108 拓荒者
湖人 120：123 國王
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 暴龍 vs. 塞爾蒂克(緯來體育台)
08:00 快艇 vs. 巫師(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)
08:30 活塞 vs. 尼克
09:00 金塊 vs. 溜馬
09:00 公鹿 vs. 灰熊
09:30 熱火 vs. 鵜鶘
10:00 雷霆 vs. 馬刺
11:00 勇士 vs. 太陽(緯來體育台、愛爾達體育1台)
11:00 國王 vs. 拓荒者
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