NBA／今日戰績表 詹皇缺陣湖人不敵西區後段班國王

林書豪日前在個人社群媒體上透露，自己即使是9年NBA資深球員，仍會被場上球員稱為「新冠病毒（coronavirus）」，此文一出所屬的發展聯盟也展開調查，不過他日前也發文表示自己不會公佈對方的姓名，也

2021-03-04 12:33