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NBA／今日戰績表 詹皇缺陣湖人不敵西區後段班國王

聯合新聞網 / 整理
國王隊福克斯(右)進攻。 歐新社
國王隊福克斯(右)進攻。 歐新社

NBA今日戰績表

活塞 129：105 暴龍

溜馬 114：111 騎士

爵士 123：13176人

籃網 132：114 火箭

老鷹 115：112 魔術

黃蜂 135：102 灰狼

公牛 128：124 鵜鶘

雷霆 78：87 獨行俠

勇士 106：108 拓荒者

湖人 120：123 國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 暴龍 vs. 塞爾蒂克(緯來體育台)

08:00 快艇 vs. 巫師(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)

08:30 活塞 vs. 尼克

09:00 金塊 vs. 溜馬

09:00 公鹿 vs. 灰熊

09:30 熱火 vs. 鵜鶘

10:00 雷霆 vs. 馬刺

11:00 勇士 vs. 太陽(緯來體育台、愛爾達體育1台)

11:00 國王 vs. 拓荒者

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