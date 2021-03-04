NBA／為何不公布種族歧視者姓名？ 林書豪CNN訪談曝真相

林書豪日前在個人社群媒體上透露，自己即使是9年NBA資深球員，仍會被場上球員稱為「新冠病毒（coronavirus）」，此文一出所屬的發展聯盟也展開調查，不過他日前也發文表示自己不會公佈對方的姓名，也讓許多球迷感到不解，昨（3日）日他接受美國媒體《CNN》採訪，透露做出這個決定的原因。

林書豪在接受《CNN》主播雷蒙（Don Lemon）視訊訪問時提到他在發展聯盟被叫新冠病毒一事：「我在大學聯賽時就常常遇過這種涉及種族歧視的事件，甚至在去年年初，此類案件的頻率還直線上升。」

「被稱為新冠病毒，這件事想忘也忘不掉，大學時也常被叫『中國佬（Chink）』，但我從未透露說出這些話的人是誰，以此毀掉一個人可以帶來什麼好處？我想要建立起正確的觀念，來促進少數族群的團結。」

林書豪也透露：「從去年1月左右，我發現種族歧視和仇恨言論開始直線上升，在從中國CBA回到美國後，我發現種族對立的情況變得更加嚴重了。」，他進一步指出，「其實許多亞裔族群，包括中國或日本人在美國都受到歧視，這些是歷史課本裡絕對不會看到的，這是一個長久存在的議題，儘管不是前任美國總統川普（Donald Trump）帶起這個風向，但他確實助長了種族分化。」

林書豪也希望更多人能可以用理性傾聽來取代仇恨批判，也期望有更多來自其他國家的美籍人士一同聲援，而不是碰到單一種族事件就都由單一種族來爭取，就如同他在貼文中所述，「用無知對抗無知完全沒效，揭露我們的痛苦來替其他人貼標籤是不對的」。