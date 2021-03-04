柯瑞漫天擲火鈴 勇士何時揚玉旌？

勇士從一開季就慢熱，吞了兩敗之後就一直在西區後段班徘徊，即使本季目前為止從未吃下三連敗，但最長也只有一次三連勝。雖說柯瑞（Stephen Curry）打出近五年來最好的得分表現，手感發燙如擲火鈴，但在他爆發之後，勇士還是沒有打出一枝獨秀的戰績，目前仍是以五成四三的勝率排在西區第八。為何勇士沒辦法一舉衝上前段班？他們接下來是否真的需要交易來改變球隊現狀？

勇士上半季排名無法提昇的主因有二：一是競爭太強，二是時機不巧。

從競爭態勢來看，目前西區形成三大集團，拿到六成以上勝率才能擠進前四，五成勝率的球隊則是卡在五到十名之間的亂集團，一場對戰就能讓排名出現震盪。以勇士目前的勝率，他們可以在東區搶到前四，只能說身處第二集團的勇士只是交出平盤表現，與同區對手相較並不突出。

勇士目前平均得分114分在聯盟排第12，失分112.8分排第21，兩相消長之下，勇士還沒有做到整體性的攻守平衡。與其他對手相比，全隊也沒有做到像尼克那樣只失104.4分的防守特色，或是像只攻不守的籃網那樣有超過120分的攻擊能量，所以勇士沒能打出足夠的特色，來讓他們取得競爭上的巨大優勢。

以本季勇士對上洛城雙雄為例，勇士都能取得一勝一敗的成績，然而贏只贏一點，輸的時候比分差都在十分以上。而目前勇士已經交手的球隊之中，對上籃網、公鹿、塞爾蒂克、爵士、太陽、金塊的勝場還沒開張，在這六支強隊之中，籃網甚至讓勇士吞下了兩敗。而爵士（1）、太陽（2）和金塊（7）目前的排名就正好踩在勇士頭上。

在大前鋒戴維斯缺陣的情況下，詹姆斯(中)遭到勇士的全力包夾，但最後勇士還是以26分之差慘敗收場。 美聯社

除了被強勢的對手壓住，勇士這一季吞敗的時機總是不巧。身處在五到十名的亂集團，勇士若是有一波強勢的連勝，就像這一季的爵士和太陽那樣的話，他們早就衝到前面去了。然而，勇士至今最多只有三連勝。目前他們曾八度拿到二連勝，只有一次成功延續連勝紀錄，而且經常在挑戰三連勝時遇上戰績比他們好的對手，也常以不可思議的大敗作收。

換句話說，勇士目前打出了一種很有意思的穩定性：他們不至於陷入長期連敗，也無法打出驚奇的連勝紀錄。雖然沒有太長的連敗狀況，但仍有五次二連敗，一再地打斷了他們把排名往上衝的氣勢。即使八度打出二連勝，但總是運氣欠佳，遇上近況更好的對手。在勇士需要適時的勝利來跳昇到前段班時，就是缺了那臨門一腳。

勇士日前對三支東區球隊打出3連勝，這已是他們本季最長的連勝場次，但在上一場就被湖人中斷。 美聯社

面對這樣的狀況，日前柯瑞自己也說了，本季勇士最佳的劇本就是能夠搶到第四種子。以目前的狀況來看，勇士落後第四名的快艇有四場勝差，而五到七名的馬刺、拓荒者及金塊則是只落後一場。明星賽之後，勇士若是能搶下幾場關鍵戰役的勝利，柯瑞的劇本確實是有可能成真。

從賽制上來說，本季落居在七到十名的風險也比之前來得高。這一季NBA將採行類似上一季復賽時的附加賽制，各分區例行賽的七到十名將獨立出來打三場加賽，來決定哪兩隊能打進季後賽。先是第七名及第八名對戰一場搶第七種子，然後第九名及第十名對戰一場取得挑戰資格，最後第二場的勝隊才能和第一場的敗隊搶第八種子。

若是勇士真的要以第八名之姿進入這樣的附加賽程，等於在季後賽開始之前就得面對高強度的割喉戰，一不小心連敗兩場的話，還會就此丟掉季後賽席次，所以勇士在下半季確實得想辦法來提昇排名。勇士無法期待對手變差，也不能只寄望自己的運氣變好，這樣的情況下，他們是否該透過交易來衝排名？

以勇士目前的陣容來說，薪資總和已經爆表，然而戰力似乎仍差一點。甚至還有人期待疫情延賽來讓湯普森（Klay Thompson）有機會復出，勇士才有能力搶冠。也因此很多專家都預期勇士會在交易大限前出手，來針對後場及禁區進行關鍵性的補強。

由勇士本季欲振乏力的戰績中，不禁讓人想起湯普森過去在攻守兩端的重要性！ 美聯社

雖說這一季的勇士並不像過去球迷所習慣的那麼強大和完美，但與其透過冒險的交易去換來新成員，打破上半季好不容易磨合出來的團隊默契，勇士接下來最好的競爭策略還是著重在練兵之上。而從柯瑞對獨行俠拿到57分，對塞爾蒂克、金塊、馬刺和尼克都是拿到30分以上還輸球的情況來看，勇士還有三個重點要練：

第一個重點，是要找出輔助柯瑞的防守搭擋，來改善勇士後場防守的問題。目前勇士每場平均讓對手拿到112.8分，表現實在不出色。在少了湯普森這樣的3D球員之後，勇士找任何人來補得分後衛這個位置的時候，常常都是看重火力支援，而少了防守強度。

第二個重點，則是想辦法分擔柯瑞被多重盯防的壓力。目前柯瑞場均29.5分，聯盟排名第四，也是他個人生涯次高的表現。勇士依賴他的程度，也是過去這六季最高。各隊針對他全場緊迫盯人本就是常態，在柯瑞本季的狀況更上層樓之後，多重盯防及包夾的壓力更是巨大。即使總教練柯爾已經設計了多重掩護，但柯瑞為了甩開盯防的頻頻走位還是消耗了他大量的體能，接下來勇士還是得為柯瑞找出更多「節能」的辦法才行。

第三個重點，則是得進一步延伸格林（Draymond Green）的傳球空間。目前格林的傳球成效，多半來自於攻守轉換時的快攻，但在半場陣地戰時卻有所下降。勇士目前除了柯瑞之外的得分主力都在小前鋒身上，維金斯（Andrew Wiggins）和烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）都是場均超過15分的得分手，但對於擅長助攻的格林來說，勇士得再強化內線的攻擊手段。透過加重帕斯柯爾（Eric Paschall）及威斯曼（James Wiseman）的內線壓迫，才能在內外線創造出更大的空間，格林的破壞力才能更大。

選秀榜眼威斯曼平均上場時間約20分鐘，雖然有12分6籃板左右的不錯成績，但穩定性還不夠，勇士不敢重用。 美聯社

目前勇士的既有資產，已經能夠滿足以上這些需求，所以勇士接下來若想要變得更穩定，再把排名往上昇，他們需要的答案是不假外求，先把手上的菜炒好就行了。本季一人帶隊的柯瑞，也才有可能繼續透過自己的力量，把勇士帶往西區前段班。