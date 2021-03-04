籃網校正完成銳不可擋 克萊斯頓打出空拋新氣象

布魯克林籃網隊在過去兩周來是聯盟中最熱門的隊伍，球隊化學反應良好，戰績開紅盤近來9勝1負，場場比賽精彩畫面不斷，原本讓人擔心的禁區籃板與替補球員產生的大斷層，在這一段期間似乎稍獲解決，紐約媒體稱籃網隊「校正完成」(Calibrated )，看來要打總冠軍賽應該逐漸有譜。

籃網隊最近相當發燒，最讓人感到恐怖的是，上述的9勝中，籃網三巨頭沒有任何一場比賽完全合體，都是只有兩名後衛哈登(James Harden)和厄文(Kyrie Irving)在玩。有時不得不讓人多想，到底籃網隊目前戰績長紅是不是因為三巨頭不合體，才得到的效果？到底1+1+1等於3？4？還是2.5？

哈登是1月16日正式加上籃網陣容開打的，至目前為止共打了23場比賽，他一個人全勤，其他兩巨頭分別因為受傷或是例休缺陣，所以23場比賽中三人真正共同參賽了七場，其中拿下了5勝2負的成績。等於另外有11勝是靠哈登聯合厄文或杜蘭特(Kevin Durant)兩巨頭分別拿下的。 所以目前可以這麼說：三巨頭確有必要，三人連打威力的確也強大，但真正的功用與目標還是在季後賽，一般的季賽兩巨頭即可搞定。

籃網大費周章換來哈登，在之後的23比賽中三巨頭僅有7場一起出賽，不過近來只要有兩巨頭在場，就已經讓對手難以招架。 美聯社

籃網隊近來之所以打得好，最大的原因當然還是哈登的加入，要知道在哈登加入之前的情境是，籃網戰績7勝6負，居東區前八強的後段，新秀教練奈許(Steve Nash)在那一段時間是如坐針氈，場上打的馬馬 ㄉㄟ ，場下還要跟鬧彆扭的厄文打交道，是很不順的一段日子，紐約甚至有媒體在酸奈許教練是不是太嫩了些。

哈登來到籃網改打控球後衛，自己有能力得分又有能力導傳，根本就是一座指揮通信兼自走砲能力的無敵裝甲車，太好用了。舉3月1日晚間延長賽贏得聖安東尼奧馬刺隊的比賽，他老兄一個人什麼數據都來，大三元表現不講，光是上半場籃網隊22球命中，有19次是靠助攻完成，而這19次的助攻發起人次中，有超過一半都是他策動，到了下半場他收起指揮通信部分，揚起砲管連同延長賽他拿下了總場得分中的24分(一共30分)。因此經過證明、講得更具體一點，籃網隊季賽中只需要的兩巨頭陣容裡，哈登是不能少的，另外兩人可以交替換班。

哈登來到籃網之後很快就適應新球隊，而且還展現全方位球技，成為帶領球隊暴衝的關鍵角色，也獲選為二月份東區最佳球員。 美聯社

下一場比賽籃網隊將於3日晚間作客休士頓，火箭隊在哈登走後，加上當家大前鋒伍德(Christian Wood)整季報銷，過去10場比賽全敗，正式進入墜落期，哈登回娘家這場比賽話題性大於實質，可以看看。

此外，籃網隊這次為了交易哈登，可以說幾乎是全押了，把未來的幾個第一輪選秀權交出來不說，原本要重點栽培的萬人迷中鋒艾倫(Jaret Allen)和全能後衛勒佛特(Caris LeVert)也給出去了，兩人一個代表籃板，一個代表後場的導傳和攻勢律動，根本就是籃網隊的未來大資產。不過在過去這幾天的連勝中，兩名小將布朗(Bruce Brown)和克萊斯頓(Nicolas Claxton)跟著順風車打了出來，布朗在哈登的協助導傳下投出了場上的外線手感，而克萊斯頓在禁區攪和抓籃板的表現，多少彌補了艾倫走後的禁區缺陷，更重要的是他幾次的空中接力扣籃，也算代班新東岸版「空拋之城」(Lob City)的小配角，讓籃網隊的球風和攻勢更多元了些。

克萊斯頓(左)的上場時間雖不多，但是他的灌籃美技和火鍋秀卻是相當精彩，讓球迷大為振奮！ 美聯社

空拋之城這一部空中接力扣籃影集，多年前在西岸洛杉磯快艇隊比賽中常上演，當時在後衛保羅(Chris Paul)、「幹籃哥」葛瑞芬(Blake Griffin)和主要完成接力扣籃的實踐者喬丹(DeAndre Jordan)聯合主演下，快艇隊幾乎每場比賽都有讓人大呼過癮的Alloy-Hoop畫面，也贏得了該隊空拋之城的美譽，時隔多年三人分道揚鑣，老的、傷的、飛不動的。多年後東岸的空拋之城再度類似重播，不過類型不同，夏洛特黃蜂隊版的是由鮑爾弟(LaMelo Ball)和布里吉斯(Miles Bridges)聯手，缺點是黃蜂隊實力還不夠，一場多次空拋扣籃，但結果是輸球。

而布魯克林版的精采度稍微弱一些，但至少有原版的老主角之一，雖然飛天動作稍微遲緩、不是場場都有，但味道還在，更添加的是多了那一份有爭冠的信心和勝利。