UBA／高師大想當攪局者 開胡瞄準3連勝

109學年UBA公開男一級8強複賽吞下4連敗，高師大已經無緣4強決賽，但球隊仍設定最後3戰都奪勝的目標，今天以90：72擊敗輔仁大學勝場開張只是第一步，今天攻下全場最高18分的林子洧笑說：「目標當然是3連勝，要當一下攪局者！」

高師大最後兩戰依序要對上義守大學和世新大學，其中世新今天延長賽1分敗給義守，勝場數停在3，明天又是碰目前龍頭政治大學，若是勝場無法增加，4強就漸行漸遠。

林子洧提到，球隊原本也以4強為目標，團隊和自己也都調整不錯，但包括昨天領先衛冕軍健行科大25分卻遭逆轉在內，錯失許多勝利機會，「連兩場差一點，大家都很悶，進休息室時士氣很低落，但教練要我們抬頭挺胸，我們也沒有打不好，就抬頭挺胸迎接下一場。」

今天高師首節只以20：16領先輔大，半場打完也只有37：36微幅優勢，但第三節39：39時拉出18：4攻勢、單節轟進36分，除開胡也賞給輔大5連敗。