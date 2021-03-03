NBA／過去恩怨一掃而空 火箭老闆允諾退休哈登13號球衣

效力火箭8年的哈登(James Harden)在年初被交易至籃網，儘管雙方最終鬧得不歡而散，不過根據《休士頓紀事報》的報導，火箭預計未來將退休哈登的13號球衣。

根據《休士頓紀事報》記者費根（Jonathan Feigen）指出，火箭老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）是在明(3)日主場迎戰籃網時宣布此消息，費爾提塔表示：「哈登永遠是火箭的一員，我們當然會退休他的球衣，他讓我在擁有這支球隊的前三年有個難忘經歷，在這8年期間，他為火箭帶來了不起的成就，以及為球迷及社區創造許多深刻的記憶。」

哈登是火箭隊史上第11位身穿13號球衣的球員，也將是最後1位，他的13號球衣將與墨菲（Calvin Murphy，23號）、馬龍(Moses Malone，24號)、歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon，34號)、湯加諾維奇(Rudy Tomjanovich，45號)、崔斯勒(Clyde Drexler，22號)、姚明(11號)及火箭前總管道森（Carroll Dawson，名字縮寫CD），一同高掛在火箭主場豐田中心上空。