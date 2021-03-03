NBA／今日戰績表 太陽擊退湖人躍居西區第二

甫拿下2月最佳球員的布克（Devin Booker）在第三節因連續吞下2次技術犯規，慘遭驅逐出場，然而太陽並沒有因此棄械投降，反而是靠著強悍的團隊戰力和外線表現讓湖人難以越雷池一步，最終在客場以114

2021-03-03 14:10