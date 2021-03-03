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NBA／今日戰績表 太陽擊退湖人躍居西區第二
NBA今日戰績表
灰熊 125:111 巫師
快艇 112:117 塞爾蒂克
老鷹 94:80 熱火
尼克 93:119 馬刺
金塊 128:97 公鹿
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 溜馬 vs. 騎士
08:00 爵士 vs. 76人
08:00 活塞 vs. 暴龍
08:30 籃網 vs. 火箭(緯來體育台、愛爾達體育1台)
09:00 公牛 vs. 鵜鶘
09:00 黃蜂 vs. 灰狼
09:00 老鷹 vs. 魔術
09:30 雷霆 vs. 獨行俠
11:00 勇士 vs. 拓荒者 (Eleven Sports1、愛爾達體育1台)
11:00 湖人 vs. 國王(緯來體育台)
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