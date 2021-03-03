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NBA／老鷹球員曾支持開除前教頭 馬刺波總為昔日助手叫屈

聯合新聞網 / 綜合報導
老鷹昨(2)日宣布將總教練皮爾斯（Lloyd Pierce）開除，陣中球員表示支持。 美聯社。
老鷹昨(2)日宣布將總教練皮爾斯（Lloyd Pierce）開除，陣中球員表示支持。 美聯社。

本季戰績不如預期的老鷹，昨(2)日宣布將總教練皮爾斯（Lloyd Pierce）開除，根據媒體消息指稱，以楊恩（Trae Young）為首的球員皆對皮爾斯的執教方式感到不滿，更換總教練也是可預期的事。

在皮爾斯遭到解雇的隔天，《The Athletic》記者克什納（Chris Kirschner）、阿米克（Sam Amick）及艾德里奇（David Aldridge）共同報導，老鷹隊幾名球員都支持更換總教練，「有消息稱，除了楊恩外，皮爾斯在其他球員的支持度也大幅下降，他們更迫切表達了換帥的期望，而楊恩與皮爾斯兩人之間不合的關係，確實是皮爾斯與老鷹分道揚鑣的最大關鍵。」

根據報導，老鷹球員多次對皮爾斯的執教方式感到困惑且不滿，也失去了休息室對他的信任。二年級生瑞迪許（Cam Reddish）經常被挑剔錯誤而灰心喪志，讓其他球員認為皮爾斯阻礙了他的發展。皮爾斯也曾因大前鋒柯林斯(John Collins)場上一次錯誤的跑位，以自私等言論批評子弟兵。

儘管遭到老鷹球員批評其執教風格，不過聯盟許多教練則是為皮爾斯打抱不平，曾經任用皮爾斯作為助教的馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich），聽聞昔日助手慘遭解雇後也做出回應，「這真是悲傷的一天，讓這樣的人失去工作，這就像是錯過了一位好球員，或是他們做出錯誤的評估。」

籃網隊主帥奈許（Steve Nash）也表示，「皮爾斯是一位非常了不起的年輕教練，也是一個很不可思議的人，肯定會有非常多球隊希望擁有他。我為他感到失望，以他的天賦、性格以及職業道德，他會東山再起的。」

老鷹 楊恩 Gregg Popovich Steve Nash

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