NBA／老鷹球員曾支持開除前教頭 馬刺波總為昔日助手叫屈

本季戰績不如預期的老鷹,昨(2)日宣布將總教練皮爾斯(Lloyd Pierce)開除,根據媒體消息指稱,以楊恩(Trae Young)為首的球員皆對皮爾斯的執教方式感到不滿,更換總教練也是可預期的事。

在皮爾斯遭到解雇的隔天,《The Athletic》記者克什納(Chris Kirschner)、阿米克(Sam Amick)及艾德里奇(David Aldridge)共同報導,老鷹隊幾名球員都支持更換總教練,「有消息稱,除了楊恩外,皮爾斯在其他球員的支持度也大幅下降,他們更迫切表達了換帥的期望,而楊恩與皮爾斯兩人之間不合的關係,確實是皮爾斯與老鷹分道揚鑣的最大關鍵。」

根據報導,老鷹球員多次對皮爾斯的執教方式感到困惑且不滿,也失去了休息室對他的信任。二年級生瑞迪許(Cam Reddish)經常被挑剔錯誤而灰心喪志,讓其他球員認為皮爾斯阻礙了他的發展。皮爾斯也曾因大前鋒柯林斯(John Collins)場上一次錯誤的跑位,以自私等言論批評子弟兵。

儘管遭到老鷹球員批評其執教風格,不過聯盟許多教練則是為皮爾斯打抱不平,曾經任用皮爾斯作為助教的馬刺總教練波波維奇(Gregg Popovich),聽聞昔日助手慘遭解雇後也做出回應,「這真是悲傷的一天,讓這樣的人失去工作,這就像是錯過了一位好球員,或是他們做出錯誤的評估。」

Gregg Popovich spoke very highly of Lloyd Pierce, his assistant on the USA Basketball Men’s National Team, and was not pleased by today’s news out of Atlanta. His words tonight, from our @Abrjsdad : pic.twitter.com/4E7AjNvtN9

籃網隊主帥奈許(Steve Nash)也表示,「皮爾斯是一位非常了不起的年輕教練,也是一個很不可思議的人,肯定會有非常多球隊希望擁有他。我為他感到失望,以他的天賦、性格以及職業道德,他會東山再起的。」

Steve Nash on the Hawks firing Lloyd Pierce: “He’s a heck of a young coach and an incredible human being. There would be a lot of organizations that would be very fortunate to have him. Disappointed for Lloyd. With his talent, character, and work ethic, he’s going to be fine.” pic.twitter.com/o6CgOsl0QL