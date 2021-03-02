UBA／接受道歉 阿巴西目標放4強

109學年UBA公開男一級8強複賽爆發歧視發言事件，「當事人」之一的台師大今天重燃戰火第一場就出賽，脫口而出歧視字眼的主角林仕軒遭球隊禁賽，賽後在教練王志群陪同下公開道歉，世新大學比賽賽後再當面和阿巴西致歉。

台師大複賽和世新大學交手時，林仕軒遭世新「新台灣人」阿巴西控用歧視性字眼，比賽後林仕軒就到世新休息室和阿巴西致歉，但經昨天休兵日後討論仍沒平息，台師大昨天決定不登錄林仕軒，有隨隊到新莊體育館的林仕軒賽後則是兩度鞠躬，除和阿巴西致歉，也為自己「造成台師大和社會大眾的困擾」深感抱歉。

世新今天壓軸出賽面對輔仁大學，靠第二節末到第三節的跨節24：1攻勢擺脫輔大糾纏，以92：72收下第3勝，和台師大及義守大學同以3勝1敗緊追唯一4連勝的政治大學；賽後林仕軒也再度到世新休息室致歉。

今天攻下15分、9籃板的阿巴西說，當天賽後林仕軒就已道歉，自己就已接受，今天甚至已忘記當時衝突，今天也有感受到林仕軒誠意；他阿巴西一再強調，現在目標就是放在4強。

台師大今天特別召開會議，並做成三點決議：

一、對於阿巴西、世新大學及所有社會大眾所造成的傷害及紛擾，公開正式的道歉。

二、對於當事人林仕軒，學校處以本階段全部禁賽的處分，也要求學生能痛定思痛，認真悔過。

三、未來學校會對學生加強品德、平權教育，避免類似的事件再次發生。