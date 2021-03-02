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NBA／美媒建議得分王比爾仿效AD 與綠衫軍雙J組三巨頭

聯合新聞網 / 綜合報導
本季比爾(Bradley Beal)場均可攻下33.2分，為目前聯盟得分王。 美聯社。
本季比爾(Bradley Beal)場均可攻下33.2分，為目前聯盟得分王。 美聯社。

因杜蘭特(Kevin Durant)傷退而頂替先發的塞爾蒂克搖擺人泰托姆（Jayson Tatum），日前表達期待與巫師得分好手比爾（Bradley Beal）一同於明星賽先發作戰，也讓綠衫軍隨隊記者佛斯博格（Chris Forsberg）認為，比爾可以效法戴維斯(Anthony Davis)方式，轉投到更有實力的隊伍。

比爾的合約將在2023年到期，但在2022年有球員選擇權，佛斯博格認為綠衫軍可試著在明年季後將比爾納入麾下，「最簡單的部分已經完成了，他們都是聖路易人，且泰托姆也不排斥與比爾打球，但今年塞爾蒂克不太可能以交易獲得他了。」

「比爾可以每場轟下40分，但巫師都會吞下敗仗，也讓他感到沮喪，而這時他可以說，『你知道，我想去波士頓和泰托姆一起打球，事實上，那是我唯一想去的地方。』，我們也知道戴維斯(Anthony Davis)曾經這麼做，最終也順利來到洛杉磯，套用在比爾身上也是可行的。」

佛斯博格也提到本季轉戰至籃網的哈登(James Harden)，從宣布賣我到被交易也僅僅只花了不到3個月，也認為現代球星以實力來說話，已為巫師盡心盡力的比爾可追尋戴維及哈登的腳步離開華盛頓

洛杉磯 波士頓 華盛頓

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