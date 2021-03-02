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NBA／力挺同隊小老弟 媒體爆巴特勒拒絕頂替杜蘭特入明星賽

聯合新聞網 / 綜合報導
巴特勒(Jimmy Butler，左)認為阿德巴約（Bam Adebayo，右）比他更值得進入明星賽。 歐新社。
巴特勒(Jimmy Butler，左)認為阿德巴約（Bam Adebayo，右）比他更值得進入明星賽。 歐新社。

從阿基里斯腱傷勢回歸的籃網前鋒杜蘭特(Kevin Durant)，在明星賽斬獲東區最高票，成為東區明星隊的隊長，但杜蘭特近日卻因左腿筋拉傷，確定缺席明星賽，聯盟也決定讓溜馬長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）頂替進入明星賽。

而根據邁阿密當地記者史柯爾尼克（Ethan J. Skolnick）透露，在杜蘭特確定因傷缺席明星賽後，聯盟曾經將巴特勒(Jimmy Butler)作為首位邀請對象，但巴特勒卻放棄了這千載難逢的機會，史柯爾尼克更爆料，巴特勒的舉動像是對聯盟抗議，這位熱火老大哥認為隊上小老弟阿德巴約（Bam Adebayo）比他更值得進入明星賽，如果阿德巴約沒有被邀請，那麼他也不會參與明星賽。

阿德巴約本季繳出19.5分、9.7籃板、5.5次助攻，捍衛熱火禁區，而巴特勒也不惶多讓，平均可攻下20.1分、7.8籃板、7.7助攻，其中助攻更是創下生涯單季新高，兩人也帶領熱火擺脫開季低潮，以17勝17負高居東區第五種子，重回季後賽行列。

東區 尼斯 邁阿密

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