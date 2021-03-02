UBA／陳范柏彥生涯新高帶頭 健行寫25分大逆轉

今年要挑戰UBA公開男一級3連霸的健行科大，今天面對8強複賽還沒開胡的高雄師大，第一節就被轟下32分、第二節最多落後達25分，但在陳范柏彥領軍下吹起反攻號角，加上27.9秒謝亞軒飆進關鍵三分球，驚滔駭浪中以92：89險勝高師大，保住4強生機。

健行8強複賽前3戰吞下2敗，休兵後的4場比賽面臨非贏不可的壓力，但今天上半場進攻當機，第二節一度以15：40落後；無路可退下，陳范柏彥挺身而出，健行半場打完先追到34：51，第三節在陳范柏彥連兩記外線、劉彥廷強打籃下帶動下，拉出一波30：13攻勢，三節打完將比數追平到64：64。

第四節兩隊比分仍緊咬，健行靠陳范柏彥單節10分，加上謝亞軒27.9秒飆進打破平手僵局的三分彈，才辛苦以3分差演出大逆轉。

攻下生涯新高32分的陳范柏彥坦言，前3場就輸2戰，多少有些壓力，上半場高師大又太準，第二節後段從防守做起，進攻上也打開，才能驚險迎接第2勝。

健行教練劉孟竹也說，球隊近6年首度遇到嚴重危機，球員又背負非贏不可壓力，加上傷兵困擾，真的走得很不容易，「現在只希望球員團結起來，撐下去，想盡辦法拿到4強門票。」

健行後衛高錦瑋前一戰右膝舊傷復發，8強複賽後4戰難再上陣，簡廷兆也有傷在商，今天上場37分鐘的谷毛唯嘉說：「不去想累不累了，進4強就值得了。」