NBA／買下加州豪宅卻陷多事之秋 詹姆斯認賠殺出
想擁有與「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)同等的奢豪生活？準備2050萬美元(折合新台幣約5億7031萬美元)就能美夢成真。
根據美國八卦媒體《TMZ》報導，詹姆斯決定拍賣位於加州的一棟豪宅，這棟豪宅擁有6間主臥室、8間浴室，豪宅標配的媒體室、健身房、游泳池及籃球場也一樣都沒少。
這棟豪宅位於加州的洛金汗大道，這條街上曾經住著一位惡名昭彰的殺人犯辛普森(O.J. Simpson)，而這位曾在美式足球賽場上呼風喚雨的跑鋒，在1995年犯下弒妻重罪，據傳辛普森住處旁的房價也因此而下跌。
悲劇尚未結束，2017年詹姆斯為騎士效力時，這棟豪宅的前面遭到了不明人士以噴漆噴上「N」字，而當時詹姆斯得知消息後也大嘆，「在美國當黑人非常不容易。」
詹姆斯在2015年以2090萬美元買下這棟豪宅，最終以低於市場的的價格兜售，但對於身價接近10億的小皇帝來說，只能算是零頭而已，而詹姆斯後來也在比佛利山莊買下另一棟價值3600萬美元的豪宅，而這棟豪宅前主人正是去年逝世的美國脫口秀傳奇貝爾(Lee Phillip Bell)。
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