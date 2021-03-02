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UBA／歧視發言給教訓 王志群：教育在戰績之上
109學年UBA公開男一級8強複賽爆發歧視發言事件，「當事人」之一的台師大今天重燃戰火第一場就出賽，脫口而出歧視字眼的主角林仕軒遭球隊禁賽，但仍隨隊出現在新莊體育館，賽後也在教練王志群陪同下公開道歉。
台師大複賽和世新大學交手時，林仕軒遭世新「新台灣人」阿巴西控用歧視性字眼，比賽後林仕軒就到世新休息室和阿巴西致歉，但經昨天休兵日後討論仍沒平息，台師大昨天就決定，就算後場人手吃緊，今天也不會登錄林仕軒。
「不是避風頭，教育優先，台師大有討論方式，主要是讓他了解這作法不對。」王志群提到，林仕軒心情十分自責、難過，但也勇於認錯，昨天第一時間知道要遭球隊自主禁賽的反應就是「球隊怎麼辦」，但王志群認為教育在戰績之上，「我也有把我之前犯錯的案例和他講，去面對錯誤，不逃避。」
林仕軒也再次對個人情緒上的發言致歉，至於後續3場複賽時否持續禁賽，王志群表示還沒答案。
王志群提到，球隊仍專注在比賽上，雖少了林仕軒，隊長陳又瑋主動傳訊息說打滿全場沒問題，「同位置的有頂上來，像又瑋責任感很重，我很欣慰。」
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