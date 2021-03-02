NBA全明星僧多粥少 為何入選如此困難？

每年，30位NBA聯盟的總教練要為全明星這一場比賽，遴選出最佳人選，向球迷排出東、西區的傑出陣容，這從來不是一件容易的事，有人高興就有人失望，每年總有一些遺珠之憾，亦有球員、粉絲替他們發聲，我們承認這些落選者球技、名氣兼備，但NBA全明星名額就是這麼多，48分鐘曝光時間給那12個人，理論上平均分配也不過4分鐘。

2021年NBA全明星的西區先發五人分別是：詹姆斯（LeBron James）、約柯奇（Nikola Jokic）、雷納德（Kawhi Leonard）、柯瑞（Stephen Curry）、唐西奇（Luka Doncic）。東區的先發五人分別是：杜蘭特（Kevin Durant）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、安比德（Joel Embiid）、比爾（Bradley Beal）、厄文（Kyrie Irving），過去曾擔綱先發的多位球星，今年都沒能入選，包括地主隊亞特蘭大老鷹隊的楊恩（Trae Young），竟連替補陣容都沒入選。

不少好手未能入列，原因在於所屬的隊伍位於二線城市，且戰績不盡理想，都會影響到自己獲得選票的多寡。 美聯社

這段時間，有球星透過推特（Twitter）發不平之鳴，亦出現質疑聯盟公平性的說法。對於替補名單，丹佛金塊隊的總教練馬龍（Mike Malone）說：「這（全明星）相當困難，名單上的球員才華洋溢，你很難說選這一個比那一個更好。」最終，這位專業人士向兩個女兒求助，請她們給意見。這聽起來很可笑，但也突顯NBA全明星在眾人實力平均下，選誰棄誰不能以球技為考量，而是看誰的名字比較響亮、給人印象更深刻。

有煩惱的不單是馬龍一人，不少總教練私下承認，先發名單沒懸念，因為由廣大粉絲投票分散壓力，但讓總教練選替補陣容這一塊，無論怎麼選都沒有答案。紐約尼克隊的總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）表示：「你看所有入圍全明星的名單時，會發現沒有足夠名額容納，感覺對於落選者不公平。」

許多教練也為落選者抱屈，認為目前開放的名單遠遠不夠，但明星賽48分鐘時間有限，也無法讓所有的明星一一露臉。 美聯社

回顧NBA歷史，最初前24屆的全明星賽名單由媒體和主播組成遴選委員會，投票決定先發和三名替補陣容，各隊總教練再逐一填滿名單。全明星從最早10人增加到1961年12人名單， 1974-75球季開始粉絲、媒體和球員互選的投票方式，比例分別是50％、25％和25％，最後總教練必須排除自己隊伍，另外在東西區各選七人替補。

近幾年，NBA水平逐步攀升，出色球員如雨後春筍崛起，增加教練選人的難度。先發名單部分，你可以推給粉絲投票決定。很簡單！誰比較有名誰勝出，無關球技就是比人氣，所以間接促成球星紛紛投奔大城市，就是為了爭取曝光。不過，替補名單每年頒佈都引起討論，就算每隊擴編至15人都不夠，論個人實力符合資格的人很多。波特蘭拓荒者隊的總教練史達茲（Terry Stotts）說：「替補名單前五個很好決定，你只要把先發落選的補進即可。但剩最後兩個名額時，那可一點都不輕鬆。 」

在眾人實力相當的前提下，各隊總教練選拔的方式是以戰績為考量，進一步再從該隊裡圈選出代表性的人物。 美聯社

奧蘭多魔術隊的總教練克利佛（Steve Clifford）發表看法：「很多時候，教練集中精神為季賽準備，目光都集中在自家陣容的每一人，全聯盟30隊有很多好手沒注意到。現在，要投票給不認識的球員，光看數據很困難，入選與否攸關整個職業生涯。」鳳凰城太陽隊的總教練威廉斯（Monty Williams）最有感，陣中主力布克（Devin Booker）打出明星數據，卻沒入選先發。有時候，球員會懷疑是否因球隊名氣不如人，導致自己落選，威廉斯說：「入選與否，影響到他們生計、獎金、地位，我曾經是NBA球員，很明白這一點。我希望選全明星盡可能公平。」

達拉斯小牛隊的總教練，也是美國籃球教練協會主席卡萊爾（Rick Carslie）說：「多數教練先將球隊排名為標準，然後再從有限的名額塞滿名單，即便如此還是很難。」我們看一下強隊誰沒進先發？東區的西蒙斯（Ben Simmons）、哈登（James Harden），西區有戴維斯（Anthony Davis，傷退）、喬治（Paul George）、米契爾（Donovan Mitchell ）、戈貝爾（Rudy Gorbert）、里拉德（Damian Lillard）、保羅（Chris Paul）等，她們的球隊戰績均在前排。勝率低於五成的隊伍，還有布朗（Jalen Brown）、泰托姆（Jason Tatum）、拉文（Zach Lavine）、藍道（Julius Randle）、佛西維奇（Nikola Vucevic），以及威廉森（Zion Williamson），陣容相當地豪華。

明星賽替補球員名單同樣星光閃爍，無可避免地最後還是會有不少遺珠之憾。 擷圖自NBA官方網站

摒除這些星光閃爍的替補，聯盟還有幾位高手如：米道頓（Khris Middleton）、德羅展（DeMar DeRozan）、康利（Mike Conley）、海瓦德（Gordon Hayward）、英格倫（Brandon Ingram）、楊恩、范弗利特（Fred VanVleet）等，這些人甚至連替補都排不進去。原因包括所屬隊伍的戰績欠佳，或者是屬於二線城市的職業球隊，譬如米道頓來自密爾瓦基、德羅展效力於聖安東尼奧、康利是猶它的鹽湖城，海瓦德現於夏洛特、英格倫是紐奧良、楊恩位於亞特蘭大， 范弗利特更是遠在加拿大的多倫多，或多或少影響其人氣票源。除此之外，費城76人隊的總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也認為，有不少效力於強隊的好球員，即便有明星身手也因與巨星同場，不得不犧牲球權成全他人，相對地也放掉自己入選全明星的機會，這些人不在少數，也是所謂的遺珠之憾。