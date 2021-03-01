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NBA／對上湖人就軟手 柯瑞熄火有跡可循

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞生涯面對湖人32場比賽場均僅20.6分，是對上的西區球隊中最低。 美聯社
柯瑞生涯面對湖人32場比賽場均僅20.6分，是對上的西區球隊中最低。 美聯社

湖人隊今日（1日）稍早以117：91輕取勇士，其中主將柯瑞（Stephen Curry）僅得16分是本季第三低，據推特《ESPN Stats & Info》數據統計，柯瑞對湖人手感冰冷的先例早有跡可循。

推文表示，柯瑞生涯面對湖人32場比賽場均僅20.6分，是對上的西區球隊中最低，若範圍擴及全聯盟則是第三低，僅次於對上公鹿的19.9分與溜馬的20.3分。

輸球後，柯瑞在接受訪問時坦言：「我覺得我們這場表現得很平凡。」給球隊今天的表現打了2.5顆星。此役湖人在前12分鐘就取得20分的大幅度領先，在此之後他們也沒有輕忽大意，一路把勇士壓在地上摩擦。

柯瑞僅出賽26分鐘13投5中，便因分差太大打卡下班，不只嚐到近1個多月的首次20分以上慘敗，賠了夫人又折兵，格林（Draymond Green）更因踝傷退場，接下來他們還得客場背靠背迎戰前8強球隊拓荒者與太陽。

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