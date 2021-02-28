快訊

謝長廷曝沒交涉日買鳳梨原因 徐巧芯狂酸：不愧助日代表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

企排／挑戰賽冠軍戰 台電男女排各直落三取勝聽牌

中央社 / 台北28日電
台電男排取得挑戰賽直落三第一勝。 中華排協提供
台電男排取得挑戰賽直落三第一勝。 中華排協提供

企業16年甲級男女排球聯賽挑戰賽冠軍戰今天登場，台電男排以25比20、25比23、25比20扳倒雲林MIZUNO，台電女排隨後也以直落三橫掃臺北鯨華，在3戰2勝制系列賽搶下首勝聽牌。

企業排球聯賽今天在台灣大學綜合體育館舉行男、女排挑戰賽冠軍戰，首戰由尋求7連霸的台電男排出戰雲林MIZUNO，壓軸由力拚5連后的台電女排與臺北鯨華交手，冠軍賽採3戰2勝、5局制。

本季例行賽24戰全勝、維持不敗之身的台電男排今天首局以25比20先下一城，第2、3局即使在處於落後情況下，依舊穩紮穩打，反觀雲林MIZUNO第三局關鍵時刻失誤太多，錯失延長戰線的機會，讓台電以直落三取勝，距離7連霸只差1勝。

談到獲勝關鍵，台電男排教練葉志堅表示，除了對手失誤較多外，今天陣中詹旻翰表現不穩定，所幸老將黃建逢即時頂上，對球隊幫助很大。

另一場台電女排以25比19、25比20、25比18力退臺北鯨華，首戰告捷；男、女排冠軍戰第2戰明天將繼續在同場地登場。

排球

延伸閱讀

女棒聯賽／御聖開賽灌6分勇闖冠軍戰 五到七名出爐

企排／挑戰賽台電直落三闖關 將和雲林MIZUNO爭冠

女棒聯賽／吳佳芳首轟就是場外 接棒未來闖進冠軍戰

台電協和、林口電廠降載 北市空氣品質漸好轉

相關新聞

NBA／不揭辱己新冠病毒者身份 林書豪親曝周一比賽回歸

為對抗亞裔族群在美國遭受歧視對待發聲，林書豪在社群媒體揭露自己曾受種族歧視，在賽場上被以「新冠病毒」稱呼，G聯盟官方隨後也宣佈將介入進行調查。

企排／挑戰賽冠軍戰 台電男女排各直落三取勝聽牌

企業16年甲級男女排球聯賽挑戰賽冠軍戰今天登場，台電男排以25比20、25比23、25比20扳倒雲林MIZUNO，台電女...

NBA／厄文推標誌換布萊恩 湖人老闆也公開表贊同

厄文（Kyrie Irving）日前在個人Instagram表示，希望NBA把原為標誌的衛斯特（Jerry West）剪影換成已故球星布萊恩（Kobe Bryant），此番發言也得到布萊恩遺孀凡妮莎（

NBA／中距離已死、長人已遭淘汰？安比德拿表現打臉

近年進階數據分析的魔球潮流下普遍存在2大共識，一是中距離已死，二是中鋒是被淘汰的舊世代產物，而安比德（Joel Embiid）本季可說一舉打臉這2個說法。 打中鋒的安比德率76人，攻佔東區龍頭寶

NBA／保留明星賽東區隊長身份 杜蘭特仍將選秀挑隊員

杜蘭特（Kevin Durant）歸隊日期延後，導致他確定將缺席3月8號舉行的全明星賽，其東區先發位置預計由泰托姆（Jayson Tatum）頂替，產生之缺額則是沙波尼斯（Domantas Sabon

NBA／今日戰績表 不敵獨行俠唐西奇籃網8連勝中止

NBA今日戰績表 騎士 112：109 76人 灰狼 112：128 巫師 鵜鶘 114：117 馬刺 溜馬 107：110 尼克 爵士 127：109 魔術 金塊 126：96

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。