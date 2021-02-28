企排／挑戰賽冠軍戰 台電男女排各直落三取勝聽牌

企業16年甲級男女排球聯賽挑戰賽冠軍戰今天登場，台電男排以25比20、25比23、25比20扳倒雲林MIZUNO，台電女排隨後也以直落三橫掃臺北鯨華，在3戰2勝制系列賽搶下首勝聽牌。

企業排球聯賽今天在台灣大學綜合體育館舉行男、女排挑戰賽冠軍戰，首戰由尋求7連霸的台電男排出戰雲林MIZUNO，壓軸由力拚5連后的台電女排與臺北鯨華交手，冠軍賽採3戰2勝、5局制。

本季例行賽24戰全勝、維持不敗之身的台電男排今天首局以25比20先下一城，第2、3局即使在處於落後情況下，依舊穩紮穩打，反觀雲林MIZUNO第三局關鍵時刻失誤太多，錯失延長戰線的機會，讓台電以直落三取勝，距離7連霸只差1勝。

談到獲勝關鍵，台電男排教練葉志堅表示，除了對手失誤較多外，今天陣中詹旻翰表現不穩定，所幸老將黃建逢即時頂上，對球隊幫助很大。

另一場台電女排以25比19、25比20、25比18力退臺北鯨華，首戰告捷；男、女排冠軍戰第2戰明天將繼續在同場地登場。