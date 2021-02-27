UBA／義守退健行成強心針 台師扳倒世新打亂8強戰局

在賽前見證了義守大學擊敗衛冕軍健行科大一役後，讓台師大球員獲得激勵，在與世新大學的比賽中，靠著防守僅讓世新全場僅投進6顆三分球拿下62分，以65：62收下8強賽首勝，也讓8強賽的戰局大亂。

這次UBA8強複賽原被認為將形成政大、世新與健行三強鼎立的局面，不過在前兩天賽事打完後僅有政大保持不敗，健行今天則是遭到義守的三分雨攻勢擊退吞下首敗，緊接登場的世新也在與台師大的比賽中也陷入意料外的苦戰。

台師大本場比賽在林仕軒、林信寬、黃泓諭等三人得分皆來到雙位數，不過比賽勝負卻是在防守端，台師大今天僅讓世新「黑豹」阿巴西進帳12分，前一場比賽投進7顆三分球的他，今天僅投進1球，而台師大的嚴密防守也讓雙方在比賽倒數階段一度出現火藥味，所幸最終是和平收場，台師大也以3分差距險勝，拿下關鍵一勝。

台師大教練王志群坦言，在昨天於延長賽輸給義守後確實對於士氣造成打擊，不過今天在場邊見證了義守扳倒衛冕軍健行的戲碼後，反倒給球員注入了一劑強心針，「義守今天的陣容可能還沒有我們高大，但他們卻靠著拚鬥意識打敗強敵，這真的激勵到我們。」

對於這次八強賽原被認為將是三強鼎立的局面，但在今天賽事打完後可能出現不同的狀況，王志群就表示，他告訴球員與其去算這些，不如好好拿下每一場比賽，「世新不論是身高還是各項數據幾乎都排在我們前面，但既然我們前一場輸了，就要拿兩場回來，朝著四強之路邁進。」