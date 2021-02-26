NBA／「不要喚醒沉睡中的狗」 賈奈特憶與喬丹對決往事

談到聯盟當中的垃圾話大師，「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）肯定榜上有名，但遇到毒舌功力更高一籌的「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan），賈奈特也只能乖乖閉上嘴巴。

賈奈特在1995-96年初入聯盟，當時也正是公牛以72勝10負取得6年來第4座NBA總冠軍的賽季，聲勢如日中天的喬丹也在當時獲選例行賽及總故軍賽雙料MVP，而近日賈奈特也回憶與籃球大帝之間的對決，表示是自己職業生涯中非常不愉快的一段經驗。

「聯盟中流傳一段話，『不要喚醒沉睡中的狗』，這是我從喬丹身上得到的教訓。」

「那時我還很年輕，才19歲，記得有一次打公牛隊，那場比賽可能是我這輩子打得最好的一場比賽，萊德(J.R. Rider，賈奈特隊友)也有一場不可思議的比賽，當時仍是毛頭小子的我，對著萊德說：『繼續努力，快把他(喬丹)做掉！』，我甚至還未意識到，自己已經喚醒那條沉睡的大狗。」

「那隻大狗叫喬丹，而且他還會咬人，咬得非常重，當時我並沒有挽回的機會，喬丹也漸漸地甦醒，然後比賽就一發不可收拾了。」

根據媒體推斷，這場比賽發生於1996年2月27日，公牛在主場大勝灰狼的比賽，當時灰狼在第3節結束時僅落後6分，但公牛靠著喬丹轟下35分的挹注下，以120比99擊敗灰狼，而賈奈特及萊德則各得20分。

「你知道，當時我是帶著熱血及激情比賽的，但喬丹也狠狠地咬了我屁股一嘴毛。」，賈奈特表示，這段記憶仍存在他的腦海中，連喬丹都沒有忘記這件事，「每當我看到喬丹，他每次都會做同樣的事，摸著我的頭對我說：『嘿！你還記得我曾經給你的教訓嗎？』，然後他身旁的人就會撥放當晚的比賽片段。」，喬丹笑著說道，「這正是偉大的喬丹時刻。」