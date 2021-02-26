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NBA／國王苦吞9連敗 教頭華頓失控打破戰術板

聯合新聞網 / 綜合報導
BASKETBALL-NBA-NYK-SAC/:NBA: Sacramento Kings at New York Knicks Feb 25, 2021; New York, New York, USA; Sacramento Kings head coach Luke Walton calls in forward Marvin Bagley III (35) off the bench in the first half against the New York Knicks at Madison Square Garden. Mandatory Credit: John Minchillo/POOL PHOTOS-USA TODAY Sports 路透社
BASKETBALL-NBA-NYK-SAC/:NBA: Sacramento Kings at New York Knicks Feb 25, 2021; New York, New York, USA; Sacramento Kings head coach Luke Walton calls in forward Marvin Bagley III (35) off the bench in the first half against the New York Knicks at Madison Square Garden. Mandatory Credit: John Minchillo/POOL PHOTOS-USA TODAY Sports 路透社

開季表現不錯的國王，看似有望進入睽違已久的季後賽，但今(26)日以121比140不敵尼克後，已吞下近期9連敗，國王低迷的氣氛也讓總教練華頓（Luke Walton）在比賽中相當失望，失控爆打球隊戰術板。

國王客場挑戰尼克的比賽進入第四節，剩餘7分鐘時，尼克搖擺人巴克斯（Alec Burks）投進三分球後，也迫使華頓喊出暫停，而當助理教練將球隊戰術板遞給他時，華頓竟一拳將戰術板一分為二，並持續朝著自家球員方向怒吼。

賽後華頓接受訪問時也被問到此失控舉動時表示，「聽著，我很沮喪，我們都應該感到沮喪，我不知道這是否是我最失望的一次，我相信我們未來將會比今晚的表現還要來的出色，但我也知道，要在這種高水平的聯盟進行比賽，不僅是要付出身體上的努力，更要展現團結一心的精神。」

「我們已經證明球隊可以比近期做得更好，但這就是讓人沮喪的地方，這也是我們的現狀」。華頓補充說道。

近期苦吞9連敗後，國王目前戰績為12勝20負，距離5成勝率漸行漸遠，這也許是國王有著全聯盟最艱難的上半季賽程有關，根據《NBC Sports)報導，在預測下半季賽程難度排名上，國王有著聯盟第6輕鬆的賽程，戰績可望止跌回升。

國王 Luke Walton

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