NBA／國王苦吞9連敗 教頭華頓失控打破戰術板

開季表現不錯的國王,看似有望進入睽違已久的季後賽,但今(26)日以121比140不敵尼克後,已吞下近期9連敗,國王低迷的氣氛也讓總教練華頓(Luke Walton)在比賽中相當失望,失控爆打球隊戰術板。

Luke Walton is NOT happy with the outcome of this game 😳 pic.twitter.com/PScnrBVrlE