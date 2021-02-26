NBA／國王苦吞9連敗 教頭華頓失控打破戰術板

開季表現不錯的國王，看似有望進入睽違已久的季後賽，但今(26)日以121比140不敵尼克後，已吞下近期9連敗，國王低迷的氣氛也讓總教練華頓（Luke Walton）在比賽中相當失望，失控爆打球隊戰術板。

Luke Walton is NOT happy with the outcome of this game 😳 pic.twitter.com/PScnrBVrlE — Kings on NBCS (@NBCSKings) February 26, 2021

國王客場挑戰尼克的比賽進入第四節，剩餘7分鐘時，尼克搖擺人巴克斯（Alec Burks）投進三分球後，也迫使華頓喊出暫停，而當助理教練將球隊戰術板遞給他時，華頓竟一拳將戰術板一分為二，並持續朝著自家球員方向怒吼。

賽後華頓接受訪問時也被問到此失控舉動時表示，「聽著，我很沮喪，我們都應該感到沮喪，我不知道這是否是我最失望的一次，我相信我們未來將會比今晚的表現還要來的出色，但我也知道，要在這種高水平的聯盟進行比賽，不僅是要付出身體上的努力，更要展現團結一心的精神。」

「我們已經證明球隊可以比近期做得更好，但這就是讓人沮喪的地方，這也是我們的現狀」。華頓補充說道。

近期苦吞9連敗後，國王目前戰績為12勝20負，距離5成勝率漸行漸遠，這也許是國王有著全聯盟最艱難的上半季賽程有關，根據《NBC Sports)報導，在預測下半季賽程難度排名上，國王有著聯盟第6輕鬆的賽程，戰績可望止跌回升。