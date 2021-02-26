NBA／馬刺西區第6卻無人進明星賽 隊友為德羅展喊冤

黑衫軍馬刺擺脫去年失利，目前以16勝12負排名西區第6種子，重拾過往風采，而日前聯盟公布明星賽東西區替補陣容中，卻未見任何馬刺球員身影，讓黑衫軍主將德羅展(DeMar DeRozan)淪為遺珠之憾。

對於老大哥無法進入明星賽，馬刺控衛墨瑞（Dejounte Murray）則顯得不是滋味地在推特上表示，「季初《ESPN》將德羅展排在聯盟第82位，這對他很不尊重，馬刺在德羅展的帶領下發揮不錯，但他卻沒辦法入選明星賽，這真是太瘋狂了。」

來到馬刺後的德羅展漸漸展現組織功力，本季平均可攻下19.8分、5.0籃板、6.9助攻，得分也是自2012-13以來首度未能突破2字頭，在總教練波波維奇（Gregg Popovich）崇尚的「團隊籃球」氛圍下，德羅展也展現無私的球風，有望帶領馬刺重回季後賽。

處於季後賽邊緣的金塊、獨行俠及鵜鶘皆有球星入選明星賽，目前排名西區第6的馬刺，卻未有球員進入明星賽，不過身處球風樸實無華的馬刺，加上德羅展個性略顯低調，被排除於明星賽之外也是可預期的事。

根據消息，德羅展曾在暴龍4度入選明星賽，但來到馬刺還未能參與這場盛宴，而這也是自從1976年以來，第4度未能在明星賽中看見馬刺球員身影。