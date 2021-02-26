NBA／今日戰績表 厄文跳出籃網大破魔術拉出8連勝
NBA今日戰績表
獨行俠 97：111 76人
魔術 92：129 籃網
國王 121：140 尼克
快艇 94：122 灰熊
巫師 112：110 金塊
鵜鶘 125：129 公鹿
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:30 溜馬 vs. 塞爾蒂克(緯來體育台、愛爾達體育1台)
08:30 火箭 vs. 暴龍
09:00 國王 vs. 活塞
09:00 爵士 vs. 熱火
09:00 太陽 vs. 公牛
09:00 快艇 vs. 灰熊
09:00 老鷹 vs. 雷霆
11:00 黃蜂 vs. 勇士((緯來體育台)
11:00 拓荒者 vs. 湖人(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)
NBA戰績排行
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