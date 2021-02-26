NBA／今日戰績表 厄文跳出籃網大破魔術拉出8連勝

籃網後衛厄文一向語不驚人死不休，除了「地球是平的」說法，厄文最新評論是建議NBA更換聯盟標誌，把NBA現有傳奇球星「威斯特標誌」換成「布萊恩標誌」，紀念布萊恩的偉大和巨大影響力。 在厄文發言前，

2021-02-26 07:00