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NBA／今日戰績表 厄文跳出籃網大破魔術拉出8連勝

聯合新聞網 / 整理
籃網厄文(右)出手。 歐新社
籃網厄文(右)出手。 歐新社

NBA今日戰績表

獨行俠 97：111 76人

魔術 92：129 籃網

國王 121：140 尼克

快艇 94：122 灰熊

巫師 112：110 金塊

鵜鶘 125：129 公鹿

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:30 溜馬 vs. 塞爾蒂克(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:30 火箭 vs. 暴龍

09:00 國王 vs. 活塞

09:00 爵士 vs. 熱火

09:00 太陽 vs. 公牛

09:00 快艇 vs. 灰熊

09:00 老鷹 vs. 雷霆

11:00 黃蜂 vs. 勇士((緯來體育台)

11:00 拓荒者 vs. 湖人(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

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