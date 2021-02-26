得分王與前MVP的相遇 比爾、衛少鍊出新巫術

一個是本季締造生涯年且首度榮獲明星賽先發的聯盟得分王比爾(Bradley Beal)，一位是曾極其風光，本季卻創下11年來得分新低的前MVP、大三元製造機衛斯特布魯克(Russell Westbrook)，兩人在華盛頓特區的相遇在歷經季初的磨合後，逐漸替巫師變法注入新的化學效應。

本季開打之初，巫師一如預期的戰績慘淡，以五連敗開場，後續還吞了三、四連敗。截至二月前，球隊戰績僅3勝12敗，勝率低到只有兩成。雖然上一場巫師以19分差敗給快艇隊，但先前連續擊敗過塞爾蒂克、金塊、拓荒者、湖人季後賽級別勁旅，一舉創下五連勝，貨真價實。

下一場將再度面對強敵金塊的巫師，打從二月來的戰績目前為8勝6敗，與先前的巫師簡直判若兩隊。

巫師日前曾打出一波神奇的5連勝，對手分別是塞爾蒂克、火箭、金塊、拓荒者和湖人，讓人不禁刮目相看。之前有位神秘賭客押巫師總冠軍可得500萬美元，難到是畢夫帶著年鑑回來了？ 美聯社

後沃爾時代的華盛頓招牌 比爾向曼巴精神看齊

比爾這兩年在沃爾(John Wall)受傷後，一肩扛起球隊勝負，進攻能量大舉爆發，連續兩季場均得分突破30大關。只不過比爾上季場均30.5分卻仍無緣擁有一件明星賽球衣，這反而更激勵他努力不懈地刻苦訓練，自許仿效曼巴精神，這季終於看出成效，不僅以平均32.7分成為聯盟本季最強得分機器外，比爾更試著做為一名真正的領袖，鼓舞隊友，帶領球隊，在低谷中前進、奮起。

雖然比爾的三分球命中率近五年來看是下滑的，不像生涯前幾年被定位成是射手，擁有接近四成的三分準頭，前兩三年下修至35%，本季僅剩33%。然而他的罰球命中率達生涯新高的88.9%，兩分球命中率也幾乎是生涯最高的48%，一場投進高達11.6球，顯示得分技巧的多樣性。

由於定位、球隊陣容配置的轉變，比爾難再扮演等球射手，對手也不會輕易給他多一步的空檔。比爾的打法轉而有突破、有中距離，穿插跑位接應，相對靈活起來，由他發動的半場組織戰的機會也隨之增加。

沃爾(左)被換到火箭之後，比爾(右)正式扛起巫師一哥重任，他的打法反而變得更為積極靈活，球技升級到明星球員等級。 美聯社

像是比爾在進攻戰術中持有球權的增加，就讓對手針對比爾的防守施壓更重，迫使他得提升自己的球賽解讀能力，傳球視野，就算自己被包夾得不了分，也要能幫助隊友取分，成為合格領袖就必須在更多環節有所奉獻，一支球隊才有向心力。

此外，他在防守判斷所下的苦心，也可以從他在球賽的拚勁中看見。除得分外，他場均1.4抄截還是全隊最多，另有生涯最多的5.3籃板。比爾在球技、攻守觀念，心態上都迫切渴望成為更優秀的球員，27歲的比爾正邁向生涯顛峰的主升段上。

衛少找不到投籃準心 改當巫師更著重團隊

上季在火箭雖有著生涯最佳的47%投籃命中率的衛斯特布魯克，但多半是靠著殺進殺出的單打取分，其實可以看出他跟團隊間的搭配就沒有那麼流暢，和哈登(James Harden)雷霆老搭檔的威力亦不如預期。衛斯特布魯克上季場均僅7.9籃板7助攻，終結連續三年場均大三元的史詩級數據，這樣的下滑幅度很明顯的可以讓人察覺到他時常在場上格格不入的狀況。

本季轉到巫師後先是找不到投籃準心，兩分球命中率42%，罰球更慘到僅有六成創生涯新低，加上巫師現在算是比爾領軍的球隊，衛斯特布魯克還有辦法像待在火箭一樣作為副手居多嗎？季初他的表現確實令人擔心，在火箭的那一年是否把他的攻守節奏都打亂了。

隨著賽季演進，衛斯特布魯克與隊友之間的配合與戰術熟悉度漸入佳境。雖然他的得分減少至11年來低點的19.9分，但是籃板、助攻數都提升至9.7次，相信只要繼續維持，甚至微微加溫，平均20-10-10的大三元製造機很快就回來了。衛斯特布魯克穿上新的背號，首次來到東區，也願意放下身段與比爾共同撐起球隊，對他來說就是好的轉捩點。

衛斯特布魯克(左)轉隊到巫師後手感冰冷無比，在被對手狠狠修理幾場後，他乾脆減少出手，更加用心在搶籃球和傳球，結果給巫師帶來相當強大的動能，整支球隊被激活起來。 美聯社

先前的五連勝之中，比爾和衛斯特布魯克的搭配絕對是致勝主因，比爾專司頭號得分王牌，衛少除挹注得分外，更執著於爭搶籃板，穿針引線，五場球平均20分12籃板12助攻。雖然說他的失誤還是真的太多了，但球團看到衛少能重拾如家常便飯的大三元，且又能讓比爾盡情發揮，兩人無互斥現象產生，對於近況理當十分滿意。

也許巫師現在的陣容還太年輕、缺乏經驗，目前戰力也仍不足挑戰季後賽，但衛斯特布魯克的加盟，只要他能真心融入球隊，他在場內外帶給年輕球員的經驗絕對是數據買不到的附加價值，且他向來激情的感染力也是年輕球隊需要氣氛鼓舞的元素。有著衛斯特布魯克做後盾，今年破繭而出的得分王比爾如何證明自己是新華盛頓之子，今年領導巫師的表現將成為他在球隊歷史地位評比中重要的一環。

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