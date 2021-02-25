G聯盟／剩6場比賽林書豪趕緊復出練球 周五出賽有望？

因背傷連續三場缺陣的林書豪，於今天在個人IG限動上傳首日開始練球的視頻，有望在台北時間26日(周五)凌晨4時對抗曼菲斯疾行上場嗎？球隊目前並未發布最新訊息。

林書豪所交命的聖克魯茲勇士隊，目前戰績6勝3負與其他三隊並列第四，近期拉出5連勝，有倒吃甘蔗的表現，周五的對手曼菲斯疾行目前3勝6負，是球隊爭取6連勝的大好機會。

連同周五的比賽，球隊季賽只剩6場比賽，林書豪應該會積極爭取上場機會。扣除4場未出賽，在已出賽5戰中，平均19.6分、7.2次助攻。

(林書豪IG限動)