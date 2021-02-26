NBA標誌換成布萊恩？ 創意滿分卻窒礙難行

籃網後衛厄文一向語不驚人死不休，除了「地球是平的」說法，厄文最新評論是建議NBA更換聯盟標誌，把NBA現有傳奇球星「威斯特標誌」換成「布萊恩標誌」，紀念布萊恩的偉大和巨大影響力。

在厄文發言前，過去一年網路上鄉民早已經發起更換NBA標誌聲浪，布萊恩logo取代威斯特logo，這是所有柯粉和布萊恩球迷最重要信仰和懷念布萊恩方式。

威斯特是60年代湖人傳奇球星，時間距現在已太過遙遠，年輕球迷不熟悉，現役球員也不會認同那個時期具有代表性。 2007-80 Upper Deck 球員卡 NBA現有標誌是以60年代湖人傳奇球星威斯特運球推進影像做為構圖主體，威斯特是NBA50大球星，但仍排不進史上10大球星。

比偉大，喬丹、羅素、張伯倫、奧斯卡羅勃森都要比威斯特更偉大，成就更輝煌。論知名度，魔術強森、大鳥柏德、歐拉朱萬也都要比威斯特更有人氣，影響力更世界化。

NBA是典型商業聯盟，除了建立文化和塑造球星分量，許多決策都以市場、商業模式和擴大影響力為市場核心戰略。更換NBA現有標誌，以布萊恩做為聯盟標誌，現在可能很難，因為牽涉太多利益和歷史、文化。但未來有沒有可能，網路、市場、NBA全球化影響力都可能帶來影響。

厄文從情感面出發，打動全球柯粉的心，感性訴求確實能帶動許多網路聲量。但NBA還是會從商業、市場和文化三個層面去衡量。

從市場來看，過去20年人氣、影響年輕人最大NBA代表球星就是布萊恩，他在全球擁有不亞於喬丹知名度，不輸詹姆斯聲量。

從商業戰略角度看，這是NBA最重要也最關鍵衡量，任何有損NBA現在和未來利益、商業合作、廣告贊助、電視和門票銷售的改變，都必須要得到30支球隊支持和聯盟同意。更改聯盟標誌，滋事體大，任何可能或無法預估損失，沒有人能承擔得起。

NBA Logo已成為全球性知名的標誌，要改起來將會是超大的工程，商業上的損失恐怕也難以估計。 歐新社資料照片

從分量和NBA文化來看，布萊恩雖然不一定能成為史上最10大球星或五大球星，但那不是重點，威斯特生涯成就、偉大事蹟、全球影響力、市場人氣也都不是前五或前10，但他還是成為聯盟標誌，並且成為NBA最重要門面和文化。

只要30支球隊老闆同意，聯盟也願意承擔商業、市場風險，布萊恩標誌取代威斯特標誌，現在和未來都沒有不可能。

理性一點去看NBA和厄文建言，NBA真的需要如此紀念和表彰布萊恩生涯成就，就更值得探討和研究，因為那牽涉到的不只是商業、文化、市場、成就這些可以量化的數據，還有更重要的代表性、形象和未來操作。

紐約時報剛選出勇士後衛柯瑞是過去10年NBA最佳球員，因為柯瑞不但以超人氣成為全球籃球迷最愛，他的打法、三分球、犀利投射都是歷史級別，柯瑞徹底改變籃球這項運動，顛覆戰術、攻防觀念和訓練方式。

除了紐約時報給柯瑞近10年NBA最佳球員肯定，過去10年詹姆斯九度率領三支不同球隊打進總冠軍賽，三奪總冠軍史上唯一。詹姆斯完美統治NBA，如果柯瑞是過去10年NBA最佳球員，那麼詹姆斯就是過去10年最具統治力球員。

如果要換布萊恩當NBA Logo，喬丹球迷恐怕不會接受。 1995-96 Hoops 球員卡

再往前推10年，NBA最佳球員和最具統治力球員很可能是「俠客」歐尼爾，也可能是馬刺鄧肯，布萊恩不一定能超越這兩大歷史級巨人。

布萊恩成就非凡，影響無數年輕人，他的偏執孤傲成為標誌性格，他的努力和決心激勵過去兩個世代年輕人，但那並不表示聯盟需要換上他的標誌，才足以紀念他的偉大和事蹟。

NBA現有威斯特標誌，全球通行，知名度和辨識度世界第一，聯盟商業、市場、文化、人氣都建立在威斯特標誌上，分量和影響力、代表性，不是過去10年或15年柯粉情感就能改變或被取代。厄文和柯粉的期待就讓他們留在心中，那是最美記憶和永恆。

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