快訊

兩岸衝突美軍來不來？退將披露面見美國防部時對方反應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／塞爾蒂克客場3連敗 布朗：穿上綠衫不該適應輸球

聯合新聞網 / 綜合報導
塞爾蒂克今天再以112：127輸球，除了吞下三連敗外，自1月中後，球隊僅拿下7勝13敗，名列東區第9，若無法重新振作，恐怕會掉出季後賽名單外。 歐新社
塞爾蒂克今天再以112：127輸球，除了吞下三連敗外，自1月中後，球隊僅拿下7勝13敗，名列東區第9，若無法重新振作，恐怕會掉出季後賽名單外。 歐新社

塞爾蒂克今天再以112：127輸球，已吞下3連敗，陣中二當家布朗（Jaylen Brown）在賽後訪談中透露失望，表示：「當你穿上綠衫，不應該適應輸球。」

此役由塞爾蒂克客場面對老鷹，其中老鷹蓋里納利（Danilo Gallinari）上演瘋狂三分秀，全場16投13中包括三分球12投10中，狂轟38分，楊恩（Trae Young）也飆進33分7助攻4籃板，上半場就拉開23分領先優勢，整場比賽最多贏到27分，最終以127比112痛宰塞爾蒂克。

反觀綠衫軍主力泰托姆（Jayson Tatum），20投僅4中拿到13分1籃板1助攻2抄截，布朗16投6中得到17分5助攻4籃板，除了吞下三連敗外，自1月中後，球隊僅拿下7勝13敗，名列東區第9，若無法重新振作，恐怕會掉出季後賽名單外。

賽後布朗向《Bleacher Report》記者布萊克力（A. Sherrod Blakely）透露，「當你穿上塞爾蒂克的制服，你不應該適應輸球。我們有機會可以贏球，但我們沒做到，我認為要更集中一點，這點做得還不夠，球隊必須一場一場變得更好，保持正確的心態，我知道這很艱難，但我們必須做到。」

制服 東區

相關新聞

冰風暴內外夾擊 8連敗火箭球季提前結束？

德州上週遭到極端寒流的侵襲，在這個異常寒冷的二月，德州三支球隊的表現只有火箭熱不起來，暫排在西區第六的馬刺打出5勝2敗，排在第九的獨行俠是6勝3負，反觀火箭則是2勝9敗，近期更是吞下八連敗。照這樣打下

NBA／湖人攻守低迷 詹姆斯：不會對衛冕失去信心

在戴維斯（Anthony Davis）和施羅德（Dennis Schroder）持續缺陣的情況下，湖人整體戰力面臨極大考驗，在今天慘敗爵士25分之多後，球隊已經苦吞4連敗，且6場比賽中輸掉5場。

NBA／塞爾蒂克客場3連敗 布朗：穿上綠衫不該適應輸球

塞爾蒂克今天再以112：127輸球，已吞下3連敗，陣中二當家布朗（Jaylen Brown）在賽後訪談中透露失望，表示：「當你穿上綠衫，不應該適應輸球。」 "As long as you got t

NBA／爵士攻守效率驚人 湖人主帥：聯盟最好的球隊

繼前一場對黃蜂轟進28記三分球後，今天爵士又以22記三分球痛擊了湖人防線，兩場比賽砍進50記三分球，這讓爵士成為歷史上首支達此紀錄的球隊。 「我們今天其實有不少球都沒進，這真是瘋狂。」米契爾（D

爵士戰績飆漲背後 不可輕忽的攻守隱憂

毫無疑問，猶他爵士確實是本季一匹強力黑馬，早前11連勝遭金塊中止後，又拉出一波9連勝，才被另一支勁旅快艇在主場以完全體姿態4分險勝，且這波連勝過程中，不乏實力堅強的競爭者：東區龍頭76人、去年東區冠軍

NBA／厄文盼聯盟標誌換成布萊恩 遺孀凡妮莎按讚

布魯克林籃網隊厄文（Kyrie Irving）今（25日）在個人Instagram上貼文，附上了布萊恩（Kobe Bryant）蓋上NBA標誌的照片，希望聯盟能將LOGO換成這位已逝的傳奇巨星。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。