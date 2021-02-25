NBA／塞爾蒂克客場3連敗 布朗：穿上綠衫不該適應輸球

塞爾蒂克今天再以112：127輸球，已吞下3連敗，陣中二當家布朗（Jaylen Brown）在賽後訪談中透露失望，表示：「當你穿上綠衫，不應該適應輸球。」

"As long as you got that Celtics jersey on, you should never be comfortable with losing." - #Celtics Jaylen Brown. — A. Sherrod Blakely (@ASherrodblakely) February 25, 2021

此役由塞爾蒂克客場面對老鷹，其中老鷹蓋里納利（Danilo Gallinari）上演瘋狂三分秀，全場16投13中包括三分球12投10中，狂轟38分，楊恩（Trae Young）也飆進33分7助攻4籃板，上半場就拉開23分領先優勢，整場比賽最多贏到27分，最終以127比112痛宰塞爾蒂克。

反觀綠衫軍主力泰托姆（Jayson Tatum），20投僅4中拿到13分1籃板1助攻2抄截，布朗16投6中得到17分5助攻4籃板，除了吞下三連敗外，自1月中後，球隊僅拿下7勝13敗，名列東區第9，若無法重新振作，恐怕會掉出季後賽名單外。

賽後布朗向《Bleacher Report》記者布萊克力（A. Sherrod Blakely）透露，「當你穿上塞爾蒂克的制服，你不應該適應輸球。我們有機會可以贏球，但我們沒做到，我認為要更集中一點，這點做得還不夠，球隊必須一場一場變得更好，保持正確的心態，我知道這很艱難，但我們必須做到。」