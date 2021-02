NBA／塞爾蒂克客場3連敗 布朗：穿上綠衫不該適應輸球

塞爾蒂克今天再以112:127輸球,已吞下3連敗,陣中二當家布朗(Jaylen Brown)在賽後訪談中透露失望,表示:「當你穿上綠衫,不應該適應輸球。」

"As long as you got that Celtics jersey on, you should never be comfortable with losing." - #Celtics Jaylen Brown.