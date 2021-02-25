NBA／厄文盼聯盟標誌換成布萊恩 遺孀凡妮莎按讚

布魯克林籃網隊厄文（Kyrie Irving）今（25日）在個人Instagram上貼文，附上了布萊恩（Kobe Bryant）蓋上NBA標誌的照片，希望聯盟能將LOGO換成這位已逝的傳奇巨星。

厄文寫道，「這得成真，我不在乎其他人說什麼。」、「黑人國王建立了這個聯盟。」然而此番言論也引發網友兩極評論。

NBA的標誌現為湖人白人球星衛斯特（Jerry West），自1968年以他運球的姿勢作為聯盟招牌，而此LOGO也沿用至今。

有球迷留言聲援：「支持，但不是因為布萊恩是黑人，而是因為他很偉大。」、黃蜂小將博爾（LaMelo Ball）也表示：「唯一選擇。」，甚至連布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）也按讚。

不過也有人指稱厄文不應把種族標籤套索在聯盟標誌上，「為何要將種族議題拉上來討論？把喬丹（Michael Jordan）或布萊恩放上Logo是因為他們的成就，而不是因為他們是黑人。」、「事實上NBA是由白人建立的。」、「厄文你還是閉嘴吧，沒人在乎你想什麼。」