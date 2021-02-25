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NBA／全場僅1失誤 金塊完美合作破紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
丹佛金塊隊昨天（25日）在整整48分鐘的時間內僅讓拓荒者抓到1次失誤，近乎完美的團隊表現讓他們創下NBA新紀錄。 美聯社
丹佛金塊隊昨天（25日）在整整48分鐘的時間內僅讓拓荒者抓到1次失誤，近乎完美的團隊表現讓他們創下NBA新紀錄。 美聯社

丹佛金塊隊在昨天（25日）的比賽表現掙扎，他們的團隊命中率僅42.6%，但這並不影響贏球的結果，因為他們在整整48分鐘的時間內僅讓拓荒者抓到1次失誤，近乎完美的團隊表現讓他們創下NBA新紀錄。

聯盟先前的紀錄為2次失誤，歷史上共有5支球隊達成此成就，其中包括本季的太陽隊，他們本季在平均失誤數排在聯盟第4，而金塊僅名列第10。值得留意的是，其餘4次單場2失誤的紀錄都是於2006年賽季後創下，這得感謝現代NBA規則的修訂對進攻方更有利，防守強度降低下致低失誤率成為趨勢。

金塊全場拿下25次助攻，事實上還略低於他們的賽季平均26.7次，但其助攻：失誤比25：1，也同時寫下歷史紀錄。

這場勝利讓金塊以17勝14敗暫居聯盟第七，與排行第五的拓荒者僅1場勝差。

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