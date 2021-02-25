NBA／今日戰績表 湖人不敵龍頭爵士吞本季最長四連敗
NBA今日戰績表
勇士 111：107 溜馬
塞爾蒂克 112：127 老鷹
暴龍 108：116 熱火
灰狼 126：133 公牛
活塞 118：128 鵜鶘
馬刺 99：102 雷霆
黃蜂 124：121 太陽
湖人 89：114 爵士
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 獨行俠 vs. 76人
08:30 魔術 vs. 籃網(緯來體育台、愛爾達體育1台)
08:30 國王 vs. 尼克
09:00 快艇 vs. 灰熊
10:00 巫師 vs. 金塊
10:30 鵜鶘 vs. 公鹿(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)
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