NBA／今日戰績表 湖人不敵龍頭爵士吞本季最長四連敗

丹佛金塊隊在昨天（25日）的比賽表現掙扎，他們的團隊命中率僅42.6%，但這並不影響贏球的結果，因為他們在整整48分鐘的時間內僅讓拓荒者抓到1次失誤，近乎完美的團隊表現讓他們創下NBA新紀錄。

2021-02-25 15:30