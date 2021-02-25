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NBA／今日戰績表 湖人不敵龍頭爵士吞本季最長四連敗

聯合新聞網 / 整理
湖人詹姆斯(左)進攻。 路透
湖人詹姆斯(左)進攻。 路透

NBA今日戰績表

勇士 111：107 溜馬

塞爾蒂克 112：127 老鷹

火箭 96：112 騎士

暴龍 108：116 熱火

灰狼 126：133 公牛

活塞 118：128 鵜鶘

馬刺 99：102 雷霆

黃蜂 124：121 太陽

湖人 89：114 爵士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 獨行俠 vs. 76人

08:30 魔術 vs. 籃網(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:30 國王 vs. 尼克

09:00 快艇 vs. 灰熊

10:00 巫師 vs. 金塊

10:30 鵜鶘 vs. 公鹿(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

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