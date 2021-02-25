冰風暴內外夾擊 8連敗火箭球季提前結束？

德州上週遭到極端寒流的侵襲，在這個異常寒冷的二月，德州三支球隊的表現只有火箭熱不起來，暫排在西區第六的馬刺打出5勝2敗，排在第九的獨行俠是6勝3負，反觀火箭則是2勝9敗，近期更是吞下八連敗。照這樣打下去，德州三強之中，火箭恐怕會是最先被踢出季後賽競爭行列的球隊。

整個休士頓因為嚴寒而一度斷水斷電，讓居民猝不及防，但為何火箭也一樣突然陷入冰封般的連敗風暴？其實早在寒流來襲之前，超滿的賽程、沒完沒了的傷病、和演不完的小劇場就已經形成球隊內的冰風暴，嚴重影響了他們在二月份的表現。

超滿的賽程 火箭不堪負荷

火箭在一月曾打出六連勝，以9勝9負排在西區第十，而早在進入二月之前，專家就已經預言火箭在二月的戰績將決定這一季的走向。因為他們在28天內要打16場比賽，其中客場就佔了10場，這麼滿的賽程，又沒有主場優勢，讓傷兵名單原本就很長的火箭面臨了強大的挑戰。

雖然火箭的二月賽程很滿，然而那時看來對手普遍不強，若是打得好，仍有可能趁機進補戰績，把排名位置往上衝。以一月底時的戰績來看，嚴格來說只有76人、馬刺和溜馬三隊比較硬，其他對手在當時都不算近況極佳的球隊，像是當時3勝12敗的巫師，和同為7勝12敗的暴龍及熱火，所以專家認為火箭仍有機會一拼。

上周極地渦旋襲擊美國，德州冰封大斷電，球迷在艱苦過日子的同時，在地球隊火箭也陷入大低潮。 美聯社

結果，火箭遇到的強隊還是一樣強，原本的弱隊則是在二月紛紛打出復活的表現，像是巫師拉出五連勝，暴龍和熱火近十戰都拿七勝，至於尼克和公牛現在也都打進東區前八。這些球隊全踩在火箭頭上繼續向上爬，其中尼克和公牛還都大贏火箭20分以上。若不是因為嚴寒的天氣讓休士頓的兩場主場比賽延期，真要和獨行俠和溜馬交手，火箭還可能會吞下更糟的十連敗。

沒完沒了的傷病 火箭蜀中無大將

火箭本季主戰球員因為傷勢停賽的狀況已經屢見不鮮，加上三名傷後復出的球星原本就得時打時停，即使不計新冠疫情造成的影響，火箭的傷兵名單真的可以說是沒完沒了。而經過二月賽程的摧殘之後，火箭最新的傷兵名單上就有四人是先發級球員。

其中主戰中鋒伍德（Christian Wood）在二月只打了三場就扭傷腳踝，他的缺陣對於球隊的戰績影響最大。火箭在二月的唯一兩場勝績都是伍德先發時拿下來的，少了這位隊上的得分王及籃板王之後，火箭改由卡珍斯（DeMarcus Cousins）補上先發。雖然改打先發的卡珍斯交出雙位數的個人場均得分，但這七場比賽球隊全數落敗。接著卡珍斯也出現傷勢，最近一場對公牛時就沒再上場。

除了中鋒位置有狀況，火箭的後場搭擋也是傷情頻傳。沃爾（John Wall）在二月休戰兩場，歐拉迪波（Victor Oladipo）更是缺陣六場。兩人本季都是傷後復出，原本出賽時間就難免受限，但歐拉迪波的運氣更不好，原本已經準備好上場，結果又在練習時踩到隊友的腳而再度受傷。

歐拉迪波(右)在轉隊之後曾帶領火箭打出一波4連勝，但接下來就傷痛不斷打打停停，讓火箭調度大亂。 美聯社

雖然歐拉迪波上場的那五場比賽，火箭也只贏了一場，其中對黃蜂時他拿下21分，球隊還是慘輸25分。不過當他健康出賽時，還是有場均18.4分及4.9助攻的輸出，火箭在沒有伍德之後，又少了歐拉迪波將更難止敗。而當傷兵名單變長，其他球員出賽負荷加重，就有可能出現更多傷情。像是最耐打的塔克（P.J. Tucker）上個星期也停賽兩場，接下來都是帶傷在打，這樣的他能撐多久實在難講。

演不完的小劇場 哈登蹲完卡珍斯蹲

最後一個關鍵因素，則是火箭這一季的小劇場實在太多了，屢屢陷入風暴核心，這讓球隊無法專心在球場上比賽。說到討論熱度，火箭過去這幾個月的蘿蔔蹲實在是不缺話題：從季前總教練及總管的人事大地震，再到季初鬧上全國頭條的哈登（James Harden）風波，現在連卡珍斯離隊的過程都令人霧裡看花。

卡珍斯傳出離隊消息之後，就有觀察家舉出四個理由，認為卡珍斯在受傷前的驚人數據就已經名不符實，在傷後身手大不如前的情況下，已無法跟上當今聯盟的趨勢和總教練的戰術要求，所以本季火箭嘗試找他入隊的實驗已注定會失敗。此一說法太過嚴厲，也抹殺了卡珍斯想要復出的努力，然而可以看出媒體一直並不看好雙方的合作。

若是雙方決定分手也就罷了，畢竟這是職業運動的常態，但過程卻又出現許多狀況。休士頓當地媒體就將過去幾天關於卡珍斯的消息給列了出來，發現了許多前後矛盾之處，從記者、球員、隊友和總教練給出來的說法都兜不攏。

卡珍斯(左)是否還有心在火箭打球，以及火箭是否只是想讓他成為伍德的暫時備胎？兩邊都沒講清楚的情況下，火箭就直接將他釋出，恐怕讓不少球員心寒。 美聯社

上星期五先是有權威記者披露火箭已把卡珍斯本季剩餘的合約轉為全額保障，看來似乎要長留這位替補中鋒，隔天就有另一名權威記者說火箭要把卡珍斯釋出，星期天總教練出面闢謠說沒這回事。然後星期一卡珍斯就傷停，星期二就傳出他想要有更多上場時間，球隊也有意將他釋出。這時還冒出了隊友沃爾的說法，對於卡珍斯被釋出感到難過，並希望他能很快地找到工作。

一連串反覆的媒體訊息，讓人一時之間摸不著頭緒，也因此出現了許多不必要的討論，讓球隊上下得一再分心去處理。這是火箭本季的小劇場模式，在全新的管理組、總教練和球員入主以來，不斷出現磨合的雜音，球隊始終在不穩定的狀態下打球，也難以打出好成績。

看著巫師隊近來已有起色，火箭隊卻開始一蹶不振，現在全NBA最冏的球員恐怕就是沃爾了。 美聯社

目前的火箭是全聯盟戰績最差的五匹冷門馬之一，二月他們還有三場比賽要打，其中又有兩場客場。在經歷過這恐佈的二月份之後，火箭已經被視為交易市場上的賣家，歐拉迪波、塔克和高登（Eric Gordon）都被視為最具交易價值的籌碼。然而要說火箭本季提前結束，依舊言之過早。在歷經上半季的種種打擊之後，一切塵埃落定的火箭是有可能收拾好心情，重新出發。只不過他們想要在強隊如林的西區重新出頭，並且逆勢搶進季後賽，接下來的火箭確實需要多一點的好運。