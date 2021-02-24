NBA／波爾辛吉斯被批像稻草人 庫班開嗆並否認交易傳聞
獨行俠長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）近日陷入交易傳聞，此消息也傳進老闆庫班（Mark Cuban）耳裡，一向非常挺自家球員的他也闢謠此事，並對波爾辛吉斯受到許多無情批評而感到憤怒。
美媒《Bleacher Report》早前報導，波爾辛吉斯防守效率下降，獨行俠已悄悄在交易市場探聽波爾辛吉斯身價，「除了唐西奇(Luka Doncic)外，他們正在為陣容裡缺陷進行改造，而這也是尼爾森（Donnie Nelson，獨行俠總管，老尼爾森〈Don Nelson〉之子）一貫的作風。」
「獨行俠肯定知道波爾辛吉斯的狀況，他們正在自由市場試水溫，因為他們知道會有人來詢問報價。」
對此庫班也在第一時間否認，「這消息不是正確的，我們根本沒有討論過有關波爾辛吉斯的交易，這件事沒有發生。」
As the Porzingis trade-talk smoke billows, I asked @mcuban about reports that Mavs have gauged @kporzee trade value.— Brad Townsend (@townbrad) February 23, 2021
"It's not accurate," he says. "We have not discussed him in a trade at all. Has not happened."
而報導當中也有位匿名西區高層對波爾辛吉斯給出負面評價，「他看起來無法找回狀態，在場上他就像一個稻草人，你也無法指望他的跳投能力，我甚至不確定他能不能防住聯盟中任何一名球員」，對此庫班開嗆回應，「我們對這位西區高層的言論感到不開心，沒有任何交易消息，我認為這只是他們看待波爾辛吉斯的另一種方式。」
. @mcuban elaborates, in stronger terms. pic.twitter.com/Oaldstvpba— Brad Townsend (@townbrad) February 23, 2021
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