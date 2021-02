NBA／波爾辛吉斯被批像稻草人 庫班開嗆並否認交易傳聞

獨行俠長人波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)近日陷入交易傳聞,此消息也傳進老闆庫班(Mark Cuban)耳裡,一向非常挺自家球員的他也闢謠此事,並對波爾辛吉斯受到許多無情批評而感到憤怒。

美媒《Bleacher Report》早前報導,波爾辛吉斯防守效率下降,獨行俠已悄悄在交易市場探聽波爾辛吉斯身價,「除了唐西奇(Luka Doncic)外,他們正在為陣容裡缺陷進行改造,而這也是尼爾森(Donnie Nelson,獨行俠總管,老尼爾森〈Don Nelson〉之子)一貫的作風。」

「獨行俠肯定知道波爾辛吉斯的狀況,他們正在自由市場試水溫,因為他們知道會有人來詢問報價。」

對此庫班也在第一時間否認,「這消息不是正確的,我們根本沒有討論過有關波爾辛吉斯的交易,這件事沒有發生。」

As the Porzingis trade-talk smoke billows, I asked @mcuban about reports that Mavs have gauged @kporzee trade value.



"It's not accurate," he says. "We have not discussed him in a trade at all. Has not happened."