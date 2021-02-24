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NBA／相隔近一年放球迷進場 尼克主場約2千人觀賽
美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情於去年初爆發後，NBA直到今天紐約尼克隊主場麥迪遜花園廣場才開放球迷進場觀賽，這是近一年來的首次，讓忠實球迷激動不已。
尼克今天在主場麥迪遜花園廣場（Madison SquareGarden）迎戰金州勇士，場邊約有2000名球迷加油助威，勇士終場以114比106擊敗尼克。這座指標性的球場上次開放球迷觀戰，距今已有352天之久。
尼克的超級粉絲唐納休（Anthony Donahue），就是進場觀戰的球迷之一。
唐納休說：「麥迪遜花園廣場不僅僅只是座球場，對我們許多人來說，它就是我們的生命。」1990年代中期，唐納休只有10歲的時候，看了人生第一場尼克的比賽，之後就幾乎沒有錯過任何尼克的比賽。
紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）本月稍早宣布，將允許州內的體育場館開放，但入場人數限制在可容納人數的10%，這讓尼克隊有機會迎來球迷。
布魯克林籃網今天在主場巴克萊中心（BarclaysCenter）對戰沙加緬度國王的比賽，也有大約300名球迷進場觀賽。
37歲的唐納休重返他的心靈歸宿之前向法新社指出：「我的感覺是興奮、迫不及待又緊張。」
過去一年因為駭人的疫情，尼克主場無法開放給球迷，唐納休對此表示，那實在「太可怕」了。
他還說：「多年來，麥迪遜花園廣場一直是我（宣洩）的出口，即便尼克沒有贏球，在麥迪遜花園廣場的日子總是很棒。」
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