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NBA／給合約挽救職業生涯 拓荒者總管一句話收服甜瓜

聯合新聞網 / 綜合報導
「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)曾一度無球可打，所幸拓荒者給合約，讓他得以證明自己。 美聯社。
「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)曾一度無球可打，所幸拓荒者給合約，讓他得以證明自己。 美聯社。

遭到火箭棄用並交易後，36歲的「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)曾一度無球可打，所幸拓荒者及時伸出援手，也讓甜瓜證明了自己仍有在聯盟生存的能力。

去年繳出回春成績後，甜瓜在自由市場上不乏選擇，許多球隊都對這位得分好手感到興趣，但最終甜瓜決定回到拓荒者，近日甜瓜上《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的播客節目時透露，拓荒者總管歐希利（Neil Olshey）的一句話，是他決定留下來的原因。

甜瓜表示，歐希利不像其他高層那樣，劈頭就問：「你能為球隊帶來什麼？」，反而注重在他的生涯成就上，「在這個聯盟，甚至是其它職業運動上，從來不會聽到這樣的事情，你不會聽到一個組織的高層對我說，『我們想要保護你的成就。』，這在職業賽場上非常少見，從來不會有人關注你的生涯成就。」

而會後甜瓜也很快地決定與拓荒者續約，他表示波特蘭給了像「家」的感覺，自己與隊友來得非常合拍，「我在波特蘭非常舒服，我知道自己能做什麼，對於我們來說，天空才是極限，我們有機會一起做出特別的事。」

Carmelo Anthony 安東尼 拓荒者

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