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NBA／今日戰績表 唐西奇準絕殺三分球氣走綠衫軍

聯合新聞網 / 整理
BASKETBALL-NBA-DAL-BOS/:NBA: Boston Celtics at Dallas Mavericks Feb 23, 2021; Dallas, Texas, USA; Dallas Mavericks forward James Johnson (16) pours a drink over the head of guard Luka Doncic (77) after the game against the Boston Celtics at American Airlines Center. Mandatory Credit: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports 路透社
BASKETBALL-NBA-DAL-BOS/:NBA: Boston Celtics at Dallas Mavericks Feb 23, 2021; Dallas, Texas, USA; Dallas Mavericks forward James Johnson (16) pours a drink over the head of guard Luka Doncic (77) after the game against the Boston Celtics at American Airlines Center. Mandatory Credit: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports 路透社

NBA今日戰績表

老鷹 111:112 騎士

活塞 105:93 魔術

國王 118:127 籃網

勇士 114:106 尼克

76人 109:102 暴龍

塞爾蒂克 107:100 獨行俠

灰狼 112:139 公鹿

拓荒者 106:111 金塊

巫師 116:135 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:30 塞爾蒂克 vs. 老鷹

08:30 火箭 vs. 騎士

08:30 勇士 vs. 溜馬(緯來體育台)

09:00 活塞 vs. 鵜鶘

09:00 灰狼 vs. 公牛

09:00 暴龍 vs. 熱火

09:00 馬刺 vs. 雷霆

10:00 黃蜂 vs. 太陽(緯來體育台D-Live)

11:00 湖人 vs. 爵士(Eleven Sports1，愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

體育

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