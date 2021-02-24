NBA／今日戰績表 唐西奇準絕殺三分球氣走綠衫軍

NBA官方公佈了今年明星賽替補名單，太陽雖然戰績高居西區第4，但僅有保羅（Chris Paul）獲選，布克（Devin Booker）又一次成了遺珠之憾，這也讓不少球員和球迷為他叫屈，其中將包括詹姆斯

2021-02-24 16:32