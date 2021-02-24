NBA／今日戰績表 唐西奇準絕殺三分球氣走綠衫軍
NBA今日戰績表
老鷹 111:112 騎士
活塞 105:93 魔術
國王 118:127 籃網
勇士 114:106 尼克
76人 109:102 暴龍
塞爾蒂克 107:100 獨行俠
灰狼 112:139 公鹿
拓荒者 106:111 金塊
巫師 116:135 快艇
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:30 塞爾蒂克 vs. 老鷹
08:30 火箭 vs. 騎士
08:30 勇士 vs. 溜馬(緯來體育台)
09:00 活塞 vs. 鵜鶘
09:00 灰狼 vs. 公牛
09:00 暴龍 vs. 熱火
09:00 馬刺 vs. 雷霆
10:00 黃蜂 vs. 太陽(緯來體育台D-Live)
11:00 湖人 vs. 爵士(Eleven Sports1，愛爾達體育1台)
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