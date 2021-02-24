NBA／卡珍斯圓夢列車被丟包？ 湖人有意找兩屆火鍋王助陣

昨(23)日吞下本季最長的3連敗後，湖人立即展開動作，將陣中後衛庫克（Quinn Cook）給裁掉，騰出的球員空間可能將以禁區選手作為補強目標，而根據《洛杉磯時報》報導，目前效力於國王的兩屆火鍋王懷塞德（Hassan Whiteside）也可能在湖人補強雷達範圍中。

上賽季接替諾基奇（Jusuf Nurkic）出任拓荒者先發中鋒的懷塞德表現不錯，因此休賽季鳳還巢重回國王懷抱，但另一長人荷姆斯（Richaun Holmes）打出生涯年後，懷塞德只能從板凳出發，本季懷塞德平均出賽14分鐘，可貢獻8.3分、5.7籃板及1.3次火鍋，數據轉換成每36分鐘出賽(Per 36)後，懷塞德可繳出20.4分、14.2籃板的雙十成績，每場可送出高達3.2記火鍋，身手依舊。

去年休賽季湖人出走哈沃德（Dwight Howard）及麥基（JaVale McGee）後，陣容高度明顯不足，本季簽下的小加索（Marc Gasol）身手老化，防守價值逐漸降低，而哈瑞爾（Montrezl Harrell）雖主打禁區，不過僅有6呎7的身高，在防守上也略顯缺陷。

懷塞德的合約將在本季到期，《洛杉磯時報》認為湖人可嘗試交易這位7呎巨漢填補禁區戰力，而成為自由身的卡珍斯(DeMarcus Cousins)、魔術班霸(Mo Bamba)及火箭塔克(P.J. Tucker)也為合適人選。