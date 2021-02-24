G聯盟／連三戰因傷作壁上觀 林書豪IG親揭狀況

日前攻下27分幫助聖塔克魯茲逆轉擊敗瘋蟻的林書豪，今(24)日對陣愛荷華灰狼再度缺陣，已是連續3場比賽作壁上觀，林書豪今也在個人IG發文親揭目前狀況。

林書豪在IG提到，「只是一個小小的挫折，在這縮水的賽程中必須小心翼翼且明智，感謝大家在這段旅程中一直以來的支持。」

林書豪本季出賽5場，平均可攻下19.6分、7.2助攻、2.8籃板以及1.6抄截，表現相當全面，但出席率不高的他可能影響重返NBA之路。

而今日聖塔克魯茲面對愛荷華灰狼，在林書豪以及曼尼恩（Nico Mannion）雙雙缺席下，仍靠著隊內得分王波爾（Jordan Poole）挹注29分12籃板，以108比95擊敗對手，奪下近期5連勝。