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NBA／關鍵吹罰致快艇吞敗 喬治開酸：向假摔的人致敬

聯合新聞網 / 綜合報導
遭到哈登(James Harden)精湛的演技製造進攻犯規吞敗，喬治(Paul George)賽後忍不住開酸籃網。 美聯社
遭到哈登(James Harden)精湛的演技製造進攻犯規吞敗，喬治(Paul George)賽後忍不住開酸籃網。 美聯社

昨(23)日籃網靠著哈登(James Harden)製造進攻犯規，葬送快艇反撲氣勢，終場以112比108擊退快艇，而賽後哈登那番誇大的「演技」也遭外界評論，快艇主將喬治(Paul George)也以「向擅長假摔的人致敬」來嘲諷對手。

本場曾落後多達雙位數的快艇，從第四節開始急起直追，而在比賽剩餘11秒時，快艇仍落後兩分，雙星之一的雷納德（Kawhi Leonard）面對哈登防守的情況下被吹罰進攻犯規，儘管雷納德舉起手示意觀看重播輔助判決，但快艇在沒有暫停的情況下無法回看，也澆熄了反撲氣勢。

而先前兩隊於2月初交手時，整場比賽喬治僅獲得1次罰球，也讓他感到非常沮喪，而昨日快艇再度因吹判尺度問題吞敗，讓喬治忍不住開嗆，「假摔在其他比賽中會被判罰，但這場不會，假摔是一個聰明的舉動，籃網控制了哨音，控制了裁判，我要向那些擅長假摔的人來致敬。」

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