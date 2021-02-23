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NBA／湖人3連敗後裁掉2屆冠軍後衛 卡珍斯有望重返？
衛冕軍湖人在禁區大將戴維斯(Anthony Davis)因傷缺席後便積弱不振，今(23)日再度敗給東區弱旅巫師，創下本季最長的3連敗，也是近5戰當中第4敗，也讓湖人不得不作出調整，今日選擇裁掉後衛庫克（Quinn Cook），預計湖人將以禁區球員作為補強目標。
The Los Angeles Lakers are waiving guard Quinn Cook, sources tell @TheAthletic @Stadium. Teams are expected to express interest in Cook, who has served as a reliable guard and locker room voice for two title teams in LA and Golden State.— Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2021
27歲的庫克曾在2018年隨著勇士拿下總冠軍，擁有高達4成的三分球命中率是最大亮點，儘管持球推進能力表現不俗，但庫克來到湖人後並未獲得太多機會，大多數僅在垃圾時間上場。
至於湖人騰出球員空間後，如何進行補強是外界關注的焦點，根據早前報導，湖人有興趣增加一名禁區球員到輪換陣容中，火箭的卡珍斯(DeMarcus Cousins)及魔術的班霸（Mo Bamba）都是被點名的人選。
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