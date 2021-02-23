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NBA／想在布萊恩退休戰上沾光 藍道自爆白目舉動曾被他嗆

聯合新聞網 / 綜合報導
布萊恩(Kobe Bryant)退休戰狂轟60分，藍道（Julius Randle）爆料自己一度想出手來幫助球隊。 美聯社。
布萊恩(Kobe Bryant)退休戰狂轟60分，藍道（Julius Randle）爆料自己一度想出手來幫助球隊。 美聯社。

尼克前鋒藍道（Julius Randle）生涯前四個賽季在湖人度過，也曾與隊史最偉大球星之一的布萊恩(Kobe Bryant)共事，近日藍道重溫布萊恩那場史詩級退休戰時，爆料自己一度想出手來幫助球隊。

藍道近日參加瑞迪克（JJ Redick）所開設的播客節目，透露球隊計畫正是將球權都給布萊恩，但看到老大哥不斷打鐵後，自己也壓抑不住出手慾望。

「我們的計劃就是都把球傳給布萊恩，但剛開始的時候很不順利，前15次出手他只進了2球，所以我們都很擔心，但隨後...你知道的，他打開了那個開關，就像整個賽季我所見過好幾次的『黑曼巴』那樣。」

「有次他把球發給我，我當時說：『喲，這次我要投籃了！』，但卻被他開嗆，『你想讓場館的人噓爆你嗎？那你就投吧，你最好把那該死球給我。』」，最終布萊恩在謝幕戰當中狂砍60分，創下了聯盟退休戰最高得分紀錄。

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