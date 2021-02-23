NBA／今日戰績表 衛少32分14板9助率巫師踢館湖人

正為勇士旗下G聯盟球隊聖塔克魯茲效力的林書豪，前(21)日對陣鹽湖城明星的比賽因背傷高掛免戰牌，也是林書豪本季第二次缺陣。 本季林書豪在G聯盟表現亮眼，而根據《聖荷西信使報》表示，林書豪的成績值得N

2021-02-23 12:03