NBA／今日戰績表 衛少32分14板9助率巫師踢館湖人

聯合新聞網 / 整理
巫師隊衛斯特布魯克攻下32分14板9助，在湖人主場延長賽取勝。 美聯社
巫師隊衛斯特布魯克攻下32分14板9助，在湖人主場延長賽取勝。 美聯社

NBA今日戰績表

公牛 120：100 火箭

灰熊 92：102 獨行俠

熱火 108：94 雷霆

拓荒者 100：132 太陽

黃蜂 110：132 爵士

巫師 127：124(OT) 湖人

馬刺 (延期) 溜馬

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 老鷹 vs. 騎士

08:00 活塞 vs. 魔術

08:30 國王 vs. 籃網(愛爾達體育1台)

08:30 勇士 vs. 尼克

08:30 76人 vs. 暴龍

08:30 塞爾蒂克 vs. 獨行俠

09:00 灰狼 vs. 公鹿

11:00 拓荒者 vs. 金塊

11:00 巫師 vs. 快艇(緯來體育台)

NBA戰績排行

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