NBA／今日戰績表 衛少32分14板9助率巫師踢館湖人
NBA今日戰績表
灰熊 92：102 獨行俠
熱火 108：94 雷霆
拓荒者 100：132 太陽
黃蜂 110：132 爵士
巫師 127：124(OT) 湖人
馬刺 (延期) 溜馬
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 老鷹 vs. 騎士
08:00 活塞 vs. 魔術
08:30 國王 vs. 籃網(愛爾達體育1台)
08:30 勇士 vs. 尼克
08:30 76人 vs. 暴龍
08:30 塞爾蒂克 vs. 獨行俠
09:00 灰狼 vs. 公鹿
11:00 拓荒者 vs. 金塊
11:00 巫師 vs. 快艇(緯來體育台)
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