NBA ／亮眼成績不足以重返聯盟 林書豪一考驗待解決

正為勇士旗下G聯盟球隊聖塔克魯茲效力的林書豪，前(21)日對陣鹽湖城明星的比賽因背傷高掛免戰牌，也是林書豪本季第二次缺陣。

本季林書豪在G聯盟表現亮眼，而根據《聖荷西信使報》表示，林書豪的成績值得NBA球隊注意，但缺賽的狀況可能讓多隊擔憂，若無法將撕下「耐戰度不足」的標籤，可能讓林書豪重返NBA的目標受挫。

結束在CBA的賽季，林書豪就曾表達返回NBA的意願，但卻在休賽季乏人問津，只好與G聯盟球隊聖塔克魯茲簽約，而林書豪先前也表示，「G聯盟是向NBA展示出我很健康的最好機會。」，但賽季只進行7場比賽，林書豪卻已經缺席其中2場。

該報指出，林書豪的最大目標是證明自己的身體狀況足以在NBA生存，缺賽狀況依舊無法解決的話，很難讓NBA高層忽視他的健康，而今日聖塔克魯茲與阿瓜卡連特快艇的比賽中，林書豪再度因背傷缺陣，也讓球迷十分擔心他的狀況。