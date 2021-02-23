爛了14年還是爬不起來 國王的最後解藥

國王最近吞7連敗，防守效率、場均失分排名30隊墊底，12勝18敗勝率4成，西區排第12。國王上次打進季後賽是2005-06年球季，連續14年國王都躺在季後賽門外。從今年西區競爭情勢和國王戰力分析，國王想要打進西區八強季後賽非常困難。

15年來曾經靠著犀利三角戰術進攻和流暢傳球節奏，讓球迷目炫神迷的國王始終沒有換上新衣，找回2001-03年風靡全球，領導NBA的創新球風。

從職業運動經營文化、球員市場、NBA生態衡量，國王必須要調整陣容，球員交易勢在必行。從球隊戰力、競爭性、比賽內容看，國王八成以上球員都很年輕，天賦過人，連續14年無緣季後賽。靠著樂透區選秀、新人重建，國王這些年累積足夠年輕天賦，但一直打不出名堂。

國王陣中並不是沒有好球員，年輕好手持續入隊，但球隊整體表現就是起伏很大，長期缺乏穩定性。 美聯社

國王一爛14年，這不容易，過去幾年國王有兩個最大敗筆。

第一個大敗筆是2015年啟用狄瓦茲(Vlade Divac)做為球隊總經理，負責籃球事務決策和用人，這個決定讓國王過去五年沒有翻身，甚至愈陷愈深。

狄瓦茲2004-05年在國王退休，狄瓦茲生涯最著名招牌就是「聰明」，他是一名高智商、充滿智慧長人，傳球、戰術素養、臨場反應都是聯盟數一數二中鋒。從球路和打法、人格特質去看，狄瓦茲應該是一名可以勝任球團總管，負責籃球事務決策優質人才。

但事實和事情發展並不盡如人意，狄瓦茲用人、決策、籃球決定五年來始終沒能幫助國王解套，走出低潮成功重建，反而年復一年陷入惡性循環，年輕球員養不出來，明星球星也不願意加入國王窠臼。

狄瓦茲過去是國王隊名將，但在擔任國王總管的5年期間，重建策略錯誤，球隊戰績持續低迷。由於他已在去年下台，任內所用的總教練華頓恐怕隨時也要捲舖蓋走人。 歐新社資料照片

第二個大敗筆是2019年狄瓦茲決定選擇華頓(Luke Walton)執教國王，兩年來國王戰力、戰績不升反降，防守效率和失分都是NBA倒數第一，難見天日。

國王目前戰績12勝18敗差強人意，進攻效率排名第12，投籃命中率4成75，三分球命中率3成65都在水準以上，但防守失分倒數第一，防守效率還是墊底，籃板球排名倒數第三，進攻OK，防守糟糕，年輕球隊、天賦滿滿，但沒有玩命防守特質和強勢籃板，華頓執教能力和狄瓦茨籃球決策都沒能幫助國王完成重建。

華頓2016-19在湖人執教三年，湖人這三年不但沒有重建成功，攻防效率、球隊文化也沒有建立起來。2019年湖人決定炒掉華頓，國王馬上接手，狄瓦茲的籃球決策和用人，讓國王重建再陷長期黑暗。2020年9月狄瓦茲請辭，國王不但浪費五年時間，他選擇的華頓還是沒能成功拯救國王。

國王近期吞下7連敗，多場比賽遭到對手打趴，總教練華頓難辭其咎，下台之日應該已經開始倒數。 美聯社

國王現在擁有一票年輕、充滿天賦球員，主控福克斯已經成長為場均22分、7.1助攻後衛，很接近明星球員，射手希爾德近兩年外線得大極大關注，強力前鋒巴格利22歲， 2018年第一輪第2順位新人，還有今年最神奇菜鳥後衛哈利伯頓，以及優質防守+籃板苦工何姆斯，這些輪換主力仍有很大上升空間。

目前國王帶隊的兩名老將是29歲巴恩斯和33歲比耶利察，都不算老，30歲替補控球喬瑟夫來自馬刺體系，是一名非常稱職替補後衛。

國王沒有一線球星或二線球星帶隊，但國王過去幾年累積滿滿天賦和人手，這些年輕球員都沒能在一個優質球隊文化養成，學會玩命防守，理解團隊和解讀比賽，挖掘最大潛能。球團決策、球隊總管、教練執教，每一個環結都有問題。

國王先發控衛福克斯(左)與板凳後衛哈利伯頓(右)都是很優秀的球員，但是屢屢吞下慘敗也會讓球員失去信心，不利球員穩定成長。 歐新社

國王今年還有翻身機會，但他們需要「即刻解藥」，更換教練，需要關鍵交易，第一改善防守，第二提升角色球員效率，一切才有可能。