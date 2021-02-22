NBA／大方公開與已婚灰狼球員「姊弟戀」 皮朋前妻：很合理啊

皮朋（Scottie Pippen）的前妻拉莎（Larsa Pippen）先前與已婚NBA球星畢斯利（Malik Beasley）傳出的緋聞鬧得沸沸揚揚，沒想到她又說出勁爆發言，表示「和已婚的對象在一起是合情合理的。」

有「天下第二人」之稱的NBA傳奇球員皮朋與拉莎在1997年結為連理，然而這段婚姻在2018年便宣告結束，而先前也傳出拉莎正與灰狼隊球星畢斯利熱戀，儘管對方比她還要小22歲，而且已婚。

灰狼隊球員畢斯利。 法新社

畢斯利去年年末被拍到與46歲的菈莎親密地手牽手走在街頭，她的正牌妻子姚（Montana Yao）也已經申請與他的離婚，而菈莎也表示，在她介入之前兩人早已分手，「我們已經討論過了。這不是個秘密，我知道很多人結婚並離婚。」

拉莎說道「對我來說，如果你不隱瞞並告訴我一切，那麼我會相信你。」、「很多人結婚後不滿於現狀，但他們不想直接下車，直到遇到喜歡的人。」