NBA／卡珍斯將要離隊？火箭教頭闢謠：他還會上場

「表弟」卡珍斯（DeMarcus Cousins）先前才傳出已確定將與火箭分道揚鑣，火箭主帥西拉斯（Stephen Silas）今（21日）日趕緊澄清，表示：「我知道有很多關於他（卡珍斯）的傳言，但那都僅止於謠言。」

《The Athletic》記者夏拉尼亞（Shams Charania）在日前爆料，指出火箭隊決定與卡珍斯和平分手，決定將他送至可以發揮能力的隊伍，《休士頓紀事報》也報導，火箭待中鋒伍德（Christian Wood）歸隊後，希望將陣容轉向身材較矮小的小球與年輕化，意味著卡珍斯不在建隊未來的藍圖，而籃網、湖人與熱火等爭冠球隊都有中鋒的急迫需求。

火箭主帥西拉斯今天表示，卡珍斯還在隊內訓練，甚至會出席明天的比賽，並指出別對外界流言那麼認真，因為那畢竟只是謠言。

上季因腳踝傷勢整季報銷的卡珍斯，近年已不復過去全明星身手，從傳統內線中鋒轉型成外線射手，本季有超過50%的得分是來自三分線外投射，場均20.2分鐘，繳出9.4分7.6籃板和2.4助攻。